Con Sekiro | Shadows Die Twice From Software non vuole ripetere la stessa esperienza dei

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Come segnala Wccfech, parlando con Game Informer Hidetaka Miyazaki, Presidente e CEO die famoso Game Designer dietro i giochi Souls, ha discusso di come il team voglia fare le cose in modo diverso con il prossimoDiepubblicato da Activision."La ragione per cui non si tornerà sul luogo della morte è che, prima di tutto, non vogliamo continuare a fare lacosa più e più volte con i nostri giochi. Vogliamo provare approcci diversi e vari cambi di sistema. A proposito delle penalità in caso di morte, vogliamo incorporare un nuovo senso di demerito e svantaggio. Vogliamo che il giocatore tema la morte nello stesso modo in cui lo ha fatto prima. Ma questa volta assumerà una forma diversa"."Vogliamo concentrarci sui nuovi sistemi come quello di resurrezione. A proposito di resurrezione, stavolta la stiamo inserendo in elementi della storia. ...