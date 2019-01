Serie A | Inzaghi vicino all' esonero | Mihajlovic verso il Bologna RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Continua il periodo negativo del, terzultimo in classifica e senza vittoria ormai da 14 partite in campionato. Nel modo in cui si è chiuso il 2018 si è pure riaperto il 2019. La spinta che doveva arrivare dal mercato non c'è stata e adesso la squadra rossoblu rischia seriamente di non potercela fare a salvarsi.Attualmente terzultima con 14 punti, dopo la pesante sconfitta interna contro il Frosinone per 4-0, la società starebbe già cercando il sostituto di mister Pippo. La società sembra infatti orientataun cambio in panchina....