Sconcerti: “Napoli, nessuno degli attaccanti è entrato in partita”

(Di domenica 27 gennaio 2019) Meglio il Milan Sul Corriere della Sera, il commento di Mario. Eccone alcuni passaggi.Milan e Napoli giocano una bella partita inutile, densa di tutto fuorché di gol. Meglio il Milan nel complesso perché è rimasto alla pari di una squadra più forte ma diversa dal suo modo di essere abituale. Tre punte isolate sono tante, infattidel Napoli è maidavvero in partita. A tirare in porta è stato quasi solo Zielinski, il migliore in campo. Fabian Ruiz si è confermato ottimo, una delle poche mezze ali di oggi che giocano sempre il pallone in avanti, ma è rimasto a livelli più scolastici rispetto a domenica scorsa.Elogi al Milan di Gattuso che “è cresciuto come mentalità di squadra”.“Il Napoli era di nuovo diverso e aveva due centrocampisti che da soli non avevano mai fatto reparto (Ruiz e Zielinski). Sarri aveva fatto capire ...