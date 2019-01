Castelnuovo | Bibi ospiterà un ragazzo del Cara | “I cacciati si stavano integrando Ma ora

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) “Forse staremo un po’ stretti, ma non importa. Era una cosa che andava fatta”. Elisabetta Portoghese (nella foto a sinistra), conosciuta come ‘’, architetto paesaggista e promotrice culturale didi Porto, è stata la prima a farsi avanti con il sindaco Riccardo Travaglini per ospitare uno dei ragazzi “” dal Centro di accoglienza per richiedenti asilo sgomberato nei giorni scorsi. Lei che proprio in collaborazione con il Comune alle porte di Roma aveva organizzato, nel settembre scorso, un festival di fotografia dedicato ai lavori dei migranti ospiti del. Ora che quei ragazzi rischiano di finire per strada, ha deciso di attivarsi. “Vivo con le mie figlie – spiega a IlFattoQuotidiano.it – La convivenza è sempre un’esperienza inizialmente difficile, ma con un po’ di spirito di collaborazione e la giusta educazione andrà bene. Faremo del nostro meglio”.Non era ...