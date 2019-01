A Castelnuovo va in scena lo sdoganamento del cinismo di Stato

huffingtonpost

(Di domenica 27 gennaio 2019) Lo ho visitato il Cara didi Porto. Quando non era famoso e non era diventato il casus belli nel periodo buio di questo inizio 2019, precisamente nell'estate del 2015.Era un'epoca in cui il MoVimento 5 stelle era espressione dei cittadini e degli attivisti, organizzati in gruppi di lavoro, e i parlamentari erano portavoce e come tali portavano nei palazzi le istanze e le idee del territorio. Perciò il "tavolo immigrazione" del MoVimento 5 stelle laziale organizzò una visita seguita da un incontro cittadino per discutere di modelli virtuosi di accoglienza. Erano passati pochi mesi dagli arresti di mafia capitale e il business e la mala gestione dell'accoglienza stavano emergendo in tutta la loro drammaticità, quindi andavamo a vedere la realtà per proporre soluzioni. Parlavamo di potenziare le commissioni territoriali per accelerare la risposta ...