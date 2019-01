Salvini sul caso Diciotti | Preparate le arance se vado a San Vittore C' è

Salvini risponde no all'invito al confronto sul decreto sicurezza : Salta il vertice programmato a Sant'Anna di Stazzema dal sindaco Verona con i primi cittadini di Palermo e Firenze

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch I vescovi : «Pronti ad accogliere i minori» Berlusconi : «Noi garantisti su Salvini» : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

Gino Strada torna ad insultare : "Salvini va processato. Al governo fascisti cogli..." : 'Viviamo in un paese in cui la classe politica permette l'uccisione di persone, un fatto mai successo nell'Italia repubblicana -ha proseguito Strada- Si sta perpetuando un crimine contro umanità. Io ...

Migranti - contestatrice solitaria contro Salvini. La donna - con la bandiera arcobaleno sulle spalle gli urla “assassino” : “Riportiamo socialità laddove c’era delinquenza”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini consegnando questa mattina al Comune di Roma un villino con box confiscato alla periferia della Capitale, in via Vernio n. 20. “Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l’anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini”, spiega Salvini che al suo arrivo, prima di visitare il villino, è stato contestato da una ...

Silvio Berlusconi "garantista" assicura il no di Forza Italia sul processo a Salvini : Silvio Berlusconi torna all'Aquila dopo anni e non nasconde la commozione. "Ho dentro di me un ricordo che non finirà mai di quei giorni del terremoto, delle famiglie che avevano perso i loro cari, delle famiglie che avevano perso la loro casa" ha detto il leader di Forza Italia che nell'anno del decennale del sisma è tornato per la 27/a volta nel capoluogo abruzzese, ma per la prima volta dalla fine dell'emergenza post-sisma ...

Migranti ancora bloccati sulla Sea Watch Presidio a Siracusa : «Fateli scendere» live Il caso Salvini e i tormenti dei 5 Stelle : Continua lo scontro tra il governo italiano e quello dei Paesi Bassi. Il ministro olandese: «Respingete subito gli irregolari e collaboriamo».

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Gennaio : M5S : “Sì al processo Salvini”. “Se lo vuole - lo avrà” : Caso diciotti I 5Stelle al martire Salvini: “vuole il processo? L’avrà” Il duello – Il vicepremier: “Avrei voglia di essere convocato dal tribunale di Catania”. E il M5S vira verso il sì ai giudici: “Noi non ci neghiamo mai alla giustizia, restiamo in linea” di Luca De Carolis Il giudicimputato di Marco Travaglio Se la magistratura italiana non fosse indipendente da ogni altro potere e obbligata a procedere su ogni notizia di reato, ...

Mara Venier alla D'Urso : «Barbara vieni ospite a Domenica In - io poi verrò da te». Poi su Salvini : «Sull'immigrazione ha ragione» : La Mara Venier che non ti aspetti. Che gioca in contropiede e, ospite di Un Giorno da Pecora , invita Barbara D'Urso a Domenica in ' Invitare Barbara D'Urso a 'Domenica In'? E' una bella idea, sarebbe ...

Franco Bechis - la scoppola contro Salvini sullo sgombero di Castelnuovo : "Bastava pensarci prima" : Lo sgombero del centro accoglienza per immigrati di Castelnuovo rischia di macchiare l'operato di Matteo Salvini con un grave errore di sottovalutazione. Franco Bechis sul Tempo rimprovera al ministro dell'Interno la frettolosità con cui è stato disposto lo sgombero del centro. "Io non so se questo

Immigrati - Matteo Salvini : "Avviata indagine della polizia sulla Sea Watch" : "Amici degli scafisti". Così Matteo Salvini ha definito oggi senza mezzi termini la Ong Sea Watch, la cui nave è da ieri ancorata poco fuori dal porto siciliano di Augusta. Il ministro dell'Interno ha annunciato che la polizia è al lavoro per verificare se le operazioni di salvataggio messe in campo

L'analisi costi-benefici sulla Tav slitta a febbraio. Ma Salvini parla di un altro studio commissionato da lui : sulla Tav Torino-Lione c'è un'analisi costi-benefici ferma al Ministero delle Infrastrutture, che non vedrà la luce neanche prima della scadenza prevista di fine gennaio, ma dopo. E spunta un'analisi costi-benefici commissionata da Lega, che dice Sì Tav, che l'opera deve essere completata. Con Matteo Salvini che prepara già per la prossima settimana la visita al cantiere più discusso d'Italia.sulla Tav la ...

Sea Watch : Rossi a Salvini - non deve rassicurare me - ha giurato sulla Costituzione : I suoi amici in Europa " Orban e Kaczy"ski " hanno rifiutato la redistribuzione dei rifugiati proposta dalla Commissione europea, bloccando una politica dell'asilo comune. Il suo governo è andato ...