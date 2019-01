Monza | richiedenti asilo picchiano e sequestrano mediatore culturale | quattro arresti

Blastingnews

(Di sabato 26 gennaio 2019) Mattinata di follia in una cooperativa sociale di Carate Brianza (centro della provincia die Brianza). Giovedì 24 gennaio alcuni, ospiti della struttura, hanno preso in ostaggio un dipendente, undi origine pakistana, e lo hanno minacciato e picchiato. Il caos si sarebbe scatenato in seguito al mancato pagamento del cosiddetto 'pocket money' relativo allo scorso mese di dicembre. In seguito all'intervento dei carabinierimigranti sono stati identificati e arrestati.Il sequestro e l'aggressione Sembrava una mattinata come tante alla cooperativa sociale Girasoli di via Angelo Viganò, a Carate Brianza. Invece, poco prima di mezzogiorno, alcuni ospiti di origine africanahanno aggredito e sequestrato un29enne.Secondo quanto riportato da alcuni giornali locali,immigrati (un gambiano ...