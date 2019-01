La ricetta liberale unico argine al populismo

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019) Se un compleanno è solo l'occasione per voltarsi indietro nel caos malinconico della memoria, meglio non festeggiarlo. Se un compleanno è uno stimolo per fare un passo in avanti nel caos vitale del futuro, allora conviene ripassare l'antologia dell'immortalità, che è simbolica ma stimola la serotonina più della cioccolata... e non ingrassa. Il compleanno in questione è quello di Forza Italia che coincide di fatto con la decisione del leader storico del partito di candidarsi alle prossime elezioni europee di maggio. Una decisione che paradossalmente ha avuto più critiche all'interno che all'esterno dell'area politica del centrodestra. I nemici di un tempo si sono ammorbiditi, spaventati più dai populisti e sopratutto dall'ascesa irresistibile di Salvini, alcuni amici a questo punto presunti sognavano invece la shakespeariana e anche masochistica liberazione dall'ombra del padre. Per ...