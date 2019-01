Inter | Sandro Mazzola | ' Dissi no alla Juve per mio papà Valentino'

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'Intervento armato degli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...

Pecunia non olet - Alessandro Da Rold presenta il libro sul boss Vito Palazzolo. Parsi : “Noi infettati da nemico Interno” : “Un libro che non parla della classica mafia, ma di una criminalità organizzata da colletto bianco, che ha coinvolto la più importante azienda di Stato, Finmeccanica“. Così Alessandro da Rold descrive il suo ultimo libro inchiesta “Pecunia non olet”, presentato lunedì 21 gennaio alla Feltrinelli di Milano. Il giornalista ha ricostruito la storia di Vito Palazzolo, colui che è accusato di essere stato l’ex tesoriere ...

Flotte - La nostra Intervista ad Alessandro Grosso (FCA) : Nel 2018, tra i brand del gruppo FCA, la Fiat ha immatricolato in Italia 323.342 vetture (-19,65% rispetto al 2017, Jeep 84.535 (+70,77%), Lancia 48.557 (-19,53%), Alfa Romeo 43.112 (-4,9%). Ecco la nostra intervista ad Alessandro Grosso, responsabile Fleet & business sales per la regione Emea (Europa, Medio Oriente, Africa).Quali saranno le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019? Il 1 giugno, in ...

Inter-Napoli - Sandro Mazzola : “una tragedia che deve far riflettere” : Sandro Mazzola ha parlato all’indomani di Inter-Napoli, gara vinta dai nerazzurri condizionata da scontri e razzismo “La morte del tifoso nerazzurro? Sono tragedie che fanno riflettere su cosa sta diventando il calcio. Sembrava fossero state arginate certe dinamiche, non so come se ne possa uscire. Non può succedere questo, altrimenti non giochiamo più, basta“. E’ il commento della storica bandiera dell’Inter, ...

Coppa del Mondo di Combinata in Val di Fiemme. Intervista all'azzurro Alessandro Pittin : Come valuti il trampolino di Predazzo HS135? " un trampolino che storicamente non mi ha mai sorriso, ma già lo scorso anno in allenamento nei giorni precedenti le gare di Coppa del Mondo ho fatto ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : l’italiano ALESSANDRO BRUNI Interpreta il dottor ALVARO FERNANDEZ : Nuovi ingresso “italiano” nelle puntate spagnole de Il Segreto: da qualche puntata, i telespettatori iberici stanno familiarizzando con il volto del dottor ALVARO FERNANDEZ, interpretato da ALESSANDRO BRUNI. Il nuovo personaggio, stando a quanto emerge dalle anticipazioni, andrà ad inserirsi nel complicatissimo triangolo tra Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Elsa Laguna (Alejandra Meco) e la cattivissima Antolina (Maria Lima). Il ...

Intervistato Alessandro Cattelan rivela che non resterà molto a lungo X Factor. Leggi le sue parole : Intervistato dal magazine Liberi Tutti Alessandro Cattelan ha dichiarato che non resterà molto a lungo ad X Factor e che prima o poi ‘mollerà’ il talent di Sky. Il presentatore ha rivelato che vuole... L'articolo Intervistato Alessandro Cattelan rivela che non resterà molto a lungo X Factor. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Bisogna reagire - non si fermeranno da soli". Intervista a Sandro Veronesi : Dalla nascita della Repubblica, nessuno aveva mai rischiato tanto: "Questo Governo sta tirando fuori il fascismo eterno degli italiani, mestando nel torbido che c'è in tutti noi. Le parole che usa contro i naufraghi – "crociera", "pacchia" – sono un insulto alla lingua, delle bestemmie". Per fronteggiarne la violenza, Sandro Veronesi cita il Vangelo: "Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, diceva ...

Juventus-Inter - le probabili formazioni : Alex Sandro out - due dubbi per Spalletti : Le probabili formazioni di Juventus-Inter – Il big match di stasera tra Juventus e Inter alzerà il sipario sulla quindicesima giornata della Serie A. All’Allianz Stadium, i nerazzurri proveranno ad arrestare la marcia dei campioni d’Italia, ancora imbattuti in questo campionato. Allegri deve fare a meno di Alex Sandro, che verrà sostituito sulla fascia sinistra da De Sciglio. In mezzo, il terzetto composto da Bentancur, ...

Borse mondiali in profondo rosso. L'Intervista a Alessandro Barbera. : Crescono i timori di un rallentamento dell'economia globale. A proposito dell'andamento negativo delle Borse mondiali abbiamo sentito l'editorialista della Stampa Alessandro Barbera. Ci ha spiegato ...

