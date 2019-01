ilfattoquotidiano

: Teneva corsi per “convertire” i gay: si scopre omosessuale e lascia la moglie - FQMagazineit : Teneva corsi per “convertire” i gay: si scopre omosessuale e lascia la moglie - Cascavel47 : Teneva corsi per “convertire” i gay: si scopre omosessuale e lascia la moglie - ahmanonelercio : Teneva corsi per “convertire“ i gay: si scopre omosessuale e lascia la moglie #nonèlercio #lercio #ahmanonèlercio -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Per anni si è impegnato per cercare di “convertire” i gay, progettando e organizzandosuper convincerli a cambiare orientamento sessuale. Ora ha fatto coming out, hato lacon la quale era sposato da 34 anni e frequenta alcuni uomini. È la storia di David Matheson, devoto mormone americano. L’uomo, originario dello Utah, si è scusato con le persone Lgbtq che si sono sentite danneggiate dai suoidi conversione. Nonostante le scuse, Matheson ha anche detto di non voler rinunciare totalmente alla sua fede. Ha però criticato la cultura della vergogna che ruota attorno all’omosessualità nella sua comunità religiosa in Utah.“Il tempo trascorso nel mio vecchio mondo è stato sincero. Ma avevo smesso di crescere, e stavo iniziando a morire. Così ho intrapreso un nuovo percorso di vita, un processo di crescita completamente nuovo”, ha ...