Shoah | Fico su ‘Protocolli Savi di Sion’ citati da senatore M5s Lannutti | “Condanno con

(Di venerdì 25 gennaio 2019) “Voglio stigmatizzare un episodio accaduto in questi giorni per ricordare che l’utilizzo di falsi storici antisemiti ha già fatto danni considerevoli al popolo ebraico nella nostra storia. E per questo va condannato con forza e vigore. E io lo condanno con forza e vigore“. Così, nel corso del convegno ‘Trasmettere ed insegnare laè impossibile?’ a Montecitorio, il presidente della Camera, Roberto, ha stigmatizzato, senza menzionarlo esplicitamente, la citazione dei Protocolli deidi Sion da parte delM5s, Elio, in un suo post su Facebook.Nel corso della conferenza, aperta dainsieme al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, il presidente della Camera ha aggiunto: “Non c’è modo migliore per trasmettere la memoria ed evitare gli errori del passato che assicurarne adeguata e approfondita conoscenza ...