NBA 2019 - i risultati della notte (25 Gennaio) : i Warriors passano a Washington - tutto facile per Thunder e Blazers - cadono ancora i Lakers : Si sono disputati quattro match nella nottata NBA e le squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato i pronostici. I Golden State Warriors hanno vinto a Washington, rafforzando la loro leadership nella Western Conference, mentre Oklahoma City ha regolato i New Orleans Pelicans ed i Portland Trail Blazers non hanno avuto difficoltà a passare sul campi di Phoenix. Infine i Los Angeles Lakers sono nuovamente caduti in casa, questa volta contro ...

NBA All Star Game 2019 - i titolari delle squadre : le foto : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la NBA ha comunicato i dieci titolari del prossimo All-Star Game, che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis Antetokounmpo. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trascina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

La settimana NBA del 21-01-2019 : Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 116-114Impossibile non iniziare dalla fine, dalla gioia di Derrick Rose e dei suoi compagni; consapevoli di aver affidato il loro destino nelle mani giuste. Quelle di un campione ritrovato come il n°25 dei T’wolves, che ben sapeva quanto la sua squadra avesse bisogno di un successo del genere (le ultime tre sconfitte casalinghe erano state tutte con un solo possesso di scarto). A 30 secondi dalla sirena il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 Gennaio) : San Antonio e Belinelli sconfitti dai Clippers - Rose fa impazzire Minnesota - bene Indiana : Sono state solo tre le partite della notte NBA. Niente derby italiano e sconfitta anche per l’unico dei due azzurri sceso in campo. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti 103-95 in casa dai Los Angeles Clippers, privi di Danilo Gallinari, che è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati nell’ultimo match contro Golden State. I Clippers sono partiti fortissimo nel primo quarto, toccando il +12 (38-26) e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Al via la JR. NBA Fip League 2019 : 8 città in lotta per l’anello : Ampliato a 8 il numero delle città: Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Trieste e Venezia La quarta edizione della Jr. NBA FIP League comincerà il prossimo 21 gennaio a Milano. Dopo i primi due anni di “rodaggio” a Roma, e l’aggiunta di Bari ed Ancona dello scorso anno, la lega organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), si svolgerà quest’anno in ben 8 città (oltre a ...

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano : i risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

NBA London Game 2019 - Washington-New York in diretta streaming : Alla O2 Arena di Londra va in scena la sfida tra gli Washington Wizards e i New York Knicks , in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in diretta streaming su skysport.it dalle 21.00 con il ...