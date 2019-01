Con il contagocce le specifiche di Huawei P30 e P30 Pro | tutto quanto già noto al 25

optimaitalia

: Con il contagocce le specifiche di #HuaweiP30 e P30Pro: tutto quanto già noto al 25 gennaio - wordweb81 : Con il contagocce le specifiche di #HuaweiP30 e P30Pro: tutto quanto già noto al 25 gennaio - wordweb81 : Con il contagocce le specifiche di #HuaweiP30 e #P30Pro: tutto quanto già noto al 25 gennaio - OptiMagazine : Con il contagocce le specifiche di #HuaweiP30 e #P30Pro: tutto quanto già noto al 25 gennaio -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Diciamoci la verità: delP30 e P30 Pro, fino a questo momento, si è parlato davvero pochissimo. Dei successori della serieP20 non si sa molto ma almeno alcunehardware e pure qualche dettaglio in più sul design dei top di gamma attesi per la primavera può essere ricapitolato in questo articolo. Anche per non lasciare i fan del brand a bocca asciutta in questa prima parte del 2019 e pure per beneficiare delle ultime indiscrezioni di una fonte autorevole come GizChina.Partiamo dal design delP30 e P30 Pro. Rispetto ai predecessori, sulla parte frontale, il grande cambiamento riguarderà il notch. La tacca del vecchio P20 diventerà una semplice goccia contenente solo il sensore fotografico, nulla di più. Questo grazie anche all'introduzione di un lettore di impronte sotto il display come accaduto per la serie Mate 20.Passando alle...