Tav | M5s | Sarà no se i costi superano i benefici Salvini | Va

Arriva mozione su Tav - distanze Lega-M5S : 22.20 Ancora distanze tra M5S e Lega sulla Tav.La Lega è per l'opera,il M5S ha ribadito:"No se costi superano benefici". Nella maggioranza è in corso un tentativo si sminare l'approdo in Aula alla Camera di una mozione di FI sulla Tav. Ma non c'è, riferiscono fonti, una sintesi su un documento. La mozione è in calendario il 28, ma dovrebbe svolgersi solo la discussione generale mentre il voto slitterebbe. Il tentativo è formulare un testo che ...

Tav : Salvini : 'Va fatta'. Ma M5S : 'Se i costi saranno superiori ai benefici non si farà' : "La Tav va fatta: costa piu' non farla che farla , spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Tav - Salvini : “Va fatta. Andrò dagli agenti che difendono il cantiere”. M5s : “I soldi dei cittadini vanno usati con diligenza” : “La Tav va fatta: costa di più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti. Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina. Nei prossimi giorni sarò a Chiomonte dove le forze dell’ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, registrando il programma Povera Patria in onda ...

Tav - M5S : «Se i costi superano i benefici non si farà» Salvini replica : «Va fatta» : Nuovo fronte di scontro aperto nella maggioranza, questa volta sulla linea Torino Lione dell'Alta velocità. «Se i costi saranno superiori ai benefici la Tav non si farà. Non per fare il dispetto a ...

Tav - Salvini accelera : 'Va fatta'. M5s : 'No se costi superano benefici' : Luigi Di Maio, che della 'storica battaglia' stellata fa questione di vita o di morte politica, questa volta non può mollare: troppo fresco il ricordo del sì al Tap, se annacqua troppo lo stop alle ...

Tav - Salvini accelera : «Va fatta». M5s : «No se costi superano benefici» : Sì alla Tav e sì all'autonomia delle regioni del Nord. Entro marzo, Matteo Salvini vuole «imporre» al governo l'uscita dal «tunnel di No» in cui la Lega...

M5S contro Lega : dalla Tav ai 49 milioni da restituire - è già campagna elettorale : Prima Di Battista, poi Fico chiedono che la Lega restituisca i 49 milioni. Ma la sfida è in parlamento, dove il M5S ha bisogno di rispolverare i temi identitari delle origini per marcare la distanza dal socio di maggioranza che, stando ai sondaggi, ha capovolto i rapporti di forza nel Governo...

Tav - Chiamparino contro il M5s : "Da Di Maio e Di Battista propaganda e disinformazione" : propaganda e disinformazione alternate in un vero e proprio gioco di squadra. In sintesi, è l'accusa di sergio Chiamparino, reduce dalla partecipazione alla riunione dell'osservatorio sulla Torino-...

Salvini : sul reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e autonomie : Raccontano a palazzo Chigi che 'mai vertice è filato così liscio'. In meno di un'ora, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in mattinata hanno sciolto l'ultimo nodo: i fondi per garantire il ...

Sondaggi - Lega resta sopra 30% ma cala. M5s al 26 - 5%. I loro elettori divisi dal Tav : La Lega si conferma anche nel 2019 il primo partito del Paese nei Sondaggi, anche se in leggero calo di consenso, ma con percentuali comunque sopra al 30%. Viene premiata soprattutto per essere, secondo gli intervistati dell’ultima rilevazione di Emg Acqua presentata ad Agorà, quella che più ha mantenuto la propria identità anche stando al governo. Il Movimento 5 stelle sembra invece aver frenato la sua discesa dalle politiche del 4 marzo ...

Trivelle - Arrigoni (Lega) : “M5s ritiri emendamenti. Spesso non condividiamo loro metodo. Tav? Restiamo a favore” : “Il nostro voto contrario al nome proposto dal ministro dell’Ambiente Costa? Non abbiamo condiviso il metodo del M5s”. Sono le parole del senatore della Lega, Paolo Arrigoni, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito della spaccatura odierna del governo gialloverde in commissione Ambiente al Senato sulla nomina del generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, nome avanzato dal ministro ...

Tav - maggioranza in fibrillazione. Si tratta su autonomia ma pronta fronda M5s : La battaglia sulle mozioni al Senato sulla Tav e' solo l'antipasto di quello che accadra' nei prossimi giorni. "L'analisi costi-benefici - spiega uno dei 'big' M5s - arrivera' entro fine gennaio, e sara' negativa". I pentastellati tengono il punto sulla Torino-Lione. Nessuna mediazione, avvertono nel Movimento. Nella maggioranza si riferisce che il premier Conte vorrebbe prendere tempo, "ma - aggiunge un altro esponente M5s - non possiamo ...