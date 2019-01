Sanremo 2019 | Francesco Facchinetti inviato per Vieni da me

blogo

(Di giovedì 24 gennaio 2019)La Rai sta per trasferirsi a, mancano solo gli ultimi dettagli da rifinire prima di far partire il carrozzone (citando il brano storico). Tra i programmi del daytime pronti ad immergersi nell'atmosfera della kermesse canora c'è sicuramenteda me, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 subito dopo il Tg1 delle 14.Nella puntata di oggi giovedì 24 gennaio, la conduttrice ha ricevuto una telefonata dache di Festival ne ha collezionati 3 (nel 2004, 2005 come Dje nel 2007 insieme a suo padre Roby). L'ex conduttore di X Factor e Miss Italia tornerà sì all'Ariston per la quarta volta, ma nel ruolo diper la trasmissione di Caterina Balivo.perda me pubblicato su TVBlog.it 24 gennaio19:29.