Maduro: via dal Paese ambasciata Usa

Gli Stati Uniti hanno ordinato al loro personale diplomatico "non essenziale" in Venezuela di lasciare il. Il presidente venezuelanoaveva intimato ai diplomatici di andarsene dopo che la Casa Bianca ha riconosciuto il leader dell'opposizione Juan Guaidò come capo dello Stato. Gli Usa inizialmente si erano rifiutati di seguire l'ordine didichiarando di non riconoscere la sua autorità. In una nota del governo americano si legge che saranno "garantiti servizi di emergenza ai cittadini americani in Venezuela".(Di venerdì 25 gennaio 2019)