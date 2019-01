L’incredibile difesa dei Cara dove l’accoglienza diventa business

huffingtonpost

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Il parroco di Castelnuovo di Porto ha detto una frase che tutti dovrebbero sottoscrivere, a proposito dei migranti: «Chiediamo che non vengano trattati come bestiame».Ma siamo sicuri che il(Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) fosse qualcosa di diverso da un deposito di esseri umani? Le condizioni di vita potevano davvero essere considerate "umane"? Da due anni l'erogazione dell'acqua calda non era garantita, le lenzuola degli ospiti non venivano cambiate da un anno e mezzo, le pulizie approssimative: questo secondo le testimonianze degli ospiti, registrate nella relazione conoscitiva eseguita dagli ispettori ministeriali.La speculazione sulla piaga dei migranti continua secondo un copione indegno di una comunità civile. Lo sgombero deldi Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma, èto l'ennesima occasione di battaglia ideologica e ...