agi

: 'Il M5s soffre nei sondaggi', avrebbe detto Conte a Merkel: Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché i sondaggi… - fisco24_info : 'Il M5s soffre nei sondaggi', avrebbe detto Conte a Merkel: Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché i sondaggi… - MichelaMgl : @giopik @ederoclite @PiazzapulitaLA7 @Mov5Stelle La Merkel gli ha chiesto la ragione dei toni politici così accesi… - Carmen40014183 : Ma cosa soffre l'ex movimento diventato partito? Sdoppiamento personalità? #vaccini @M5S_Camera @M5S_Senato… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché istanno calando... Sono molto preoccupati perché Salvini e' al 35% e loro scendono al 26% quindi dicono: quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?". Piazzapulita, la trasmissione di La7, questa sera ha trasmesso un video in cui - secondo quanto ha ricostruito - il presidente del Consiglio Giuseppesi rivolge in questo modo, a margine dei lavori a Davos, alla cancelliera tedesca Angela