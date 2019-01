Cos’è il tethering e come utilizzarlo su Android e iOS

pantareinews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Hai bisogno di una connessione Internet per il tuo PC o laptop, ma non vuoi usare il Wi-Fi pubblico o semplicemente non è disponibile dove ti trovi. La soluzione è semplice: legare la connessione dello smartphone mediante ilIl tuo smartphone, o il tuo tablet con connessione dati, in pratica diventa un modem e n quanto tale può essere utilizzato tramite cavo o tramite WiFi con in più la possibilità di usare anche il Bluetooth per connettere i due dispositivi. Ma cos’è ilsi utilizza?Cos’è ilè un termine inglese che potrebbe essere tradottolegante, cioè che lega (tether = legare), ma cosa lega? Consente di poter utilizzare la rete del proprio smartphone per navigare sul PC o sul un tablet WiFi only.La connessione tra i due dispositivi (smartphone e PC/tablet) può avvenire in tre modi diversi: tramite USB, Bluetooth o ...