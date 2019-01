Come è difficile essere Ronaldo!

Meghan Markle Come Diana : «Uno spirito libero difficile da proteggere» : La guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleLa guardia del corpo di Meghan MarkleInteragire con il pubblico, il desiderio di comportarsi come una persona qualsiasi. L’«uragano» Meghan Markle ...

Cristiana Ciacci - la figlia di Little Tony racconta la sua infanzia difficile : “Ecco Come mi facevano vivere” : Ospite di Domenica In, Cristiana Ciacci, la figlia del cantante Little Tony, ha ripercorso la sua vita, raccontando a Mara Venier il rapporto con il padre e la sua infanzia difficile. “Mio padre aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico”, ha detto.”Ho avuto delle grandi mancanze affettive“, ammette ...

Pirlo - Cassano e le ragazze del tennis : Come è difficile dire addio allo sport : ANDREA PirloANTONIO CassanoROBERTA VINCIFRANCESCA SCHIAVONE FERNANDO ALONSOGIANLUIGI BUFFONCLAUDIO MARCHISIOANDRES INIESTAcome sia difficile dire addio allo sport che è stata la tua vita per almeno vent’anni ce lo spiegato Francesco Totti un paio di anni fa con quelle lacrime allo stadio Olimpico e un’ovazione che non si fermava, ma anche con un ultimo anno fatto di tira e molla in cui tanti gli dicevano che doveva smettere e lui voleva decidere ...

Il Tempio dell'Acqua di Ocarina of Time non è difficile Come ce lo ricordavamo - editoriale : È come tornare nella tua vecchia scuola da adulto: tutto sembra più piccolo di come te lo ricordavi.The Legend of Zelda: Ocarina of Time, titolo che viene spesso annoverato nelle liste dei migliori giochi di sempre, è stato lanciato sul mercato 20 anni fa. Nonostante io abbia ricominciato il capolavoro di Nintendo più volte dopo la prima volta che l'ho completato, nel '98/'99, non mi sono mai più addentrato molto nel gioco. Questo significa che ...

Antonella Clerici lancia una frecciatina alla Isoardi : 'Difficile sostituire una Come me' : Antonella Clerici dopo aver concluso l'esperienza con il remake di Portobello e la maratona Telethon al posto di Fabrizio Frizzi, è tornata a parlare de La Prova del Cuoco e del drastico calo di ascolti siglato da Elisa Isoardi. Ospite ai microfoni di Radio Capital al TG Zero, la Clerici è tornata a parlare del programma di show cooking che ha condotto per molti anni. Per chi se lo fosse dimenticato, Antonella la scorsa stagione ha abbandonato ...

Antonella Clerici : “La Prova del cuoco? Difficile trovare una ‘goduriosa’ Come me. La mia scollatura fa discutere? E’ che io sono dotata” : “Mi manca molto il contatto quotidiano col pubblico, perché io incontro le persone che mi dicono “con te parlavamo”. Dopo 18 anni è come essere una di casa, di famiglia e questo mi manca”. Così Antonella Clerici, che ha appena firmato un ricettario “Pane, amore e felicità”, racconta al TgZero di Radio Capital la nostalgia per la Prova del Cuoco. “Però dico anche – continua la conduttrice di ...

F1 – Lewis Hamilton fa il punto sul suo 2018 : “la vittoria più difficile! Se penso che ho 5 Mondiali Come Fangio…” : Lewis Hamilton ha tirato le somme di un 2018 che lo ha visto vincere il suo Mondiale più complicato: il pilota britannico si è detto inoltre molto orgoglioso di avere 5 titoli Mondiali come il celebre Juan Manuel Fangio La stagione 2018 di F1 è già finita da qualche settimana e adesso anche l’anno sta per volgere al termine. I piloti sono stati invitati dal sito ufficiale della F1 a fare un proprio, personale, recap dell’annata ...

Manchester United - Mourinho : 'Oggi è difficile per noi comprare top player - non è più Come una volta' : Il 2-2 contro il Southampton ha ancora una volta evidenziato i limiti del Manchester United, che in Premier League continua a fare fatica. La partenza in stagione è stata balbettante, con appena 6 ...

Coppa Davis – Piquè punzecchia ancora Federer : “parlare con lui è difficile. Ognuno gestisce la sua carriera Come vuole…” : Gerard Piquè punzecchia Federer: lo svizzero rifiuta di parlare dell nuova Coppa Davis e il difensore del Barcellona gli rifila una piccata frecciatina Dopo la finalissima tra Croazia e Francia, vinta dalla formazione est europea, è calato il sipario sull’ultima Coppa Davis con il vecchio formato. Quella del 2019 sarà la prima edizione targata Kosmos, azienda che vede Gerard Piquè fra i principali azionisti. Il nuovo format proposto ...

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco Come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Napoli - Ancelotti : "Chievo ora difficile da affrontare. Milik? Mi ha soddisfatto Come tutti" : 'Questa è un'opportunità per restare competitivi nella seconda parte della stagione: dobbiamo cercare di accorciare la distanza dalla prima della classe e passare il turno di Champions'. Ancelotti ...

Parma - Gervinho : 'L'Italia mi mancava. Roma è magica - lasciarla è stato difficile. Garcia Come un padre' : SU Roma E Garcia - ' Lasciare Roma non è stato facile , è una delle più belle città al mondo. magica, anche se ho visto una sola volta il Colosseo. Sfuggivo all'affetto dei tifosi, mi faceva piacere ...