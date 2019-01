Chi sta con chi | Maduro | Guaidò e i blocchi contrapposti

Maria Elena BosChi su Instagram 10 anni fa : “Più rughe - ma sono felice” : Maria Elena Boschi festeggia i suoi 38 anni con uno scatto sui social. La deputata del PD ha condiviso prima su Facebook poi su Instagram un post significativo. La politica ha voluto partecipare al gioco che nelle ultime settimane ha coinvolto gli utenti di Instagram, fra cui moltissime star, pubblicando un’immagine di 10 anni fa, confrontata con una di oggi. All’epoca Maria Elena Boschi aveva solamente 28 anni e stava iniziando a ...

Capelli bianChi - i cibi che li contrastano : I Capelli bianchi si possono prevenire seguendo la dieta giusta. Esistono infatti alcuni alimenti che possono contrastare questo problema, soprattutto se deriva dallo stress. La comparsa dei Capelli bianchi è legata a diversi fattori che possono essere genetici ed ereditari, ma anche legati allo stress e all’uso di alcuni farmaci. In particolare uno stile di vita poco equilibrato può causare l’arrivo precoce dei Capelli bianchi, non ...

Caso Diciotti - Chiesta autorizzazione a procedere per Salvini. Il Ministro : "Sono pronto all'ergastolo" : Nuova diretta Facebook per Matteo Salvini. Il Ministro dell'Interno, dal suo Studio al Viminale, ha mostrato alle telecamere i nuovi atti che gli ha inviato il Tribunale di Catania, sempre in merito alla vicenda Diciotti. Caso Diciotti: i fattiNella notte tra il 15 ed il 16 agosto due motovedette della Guardia Costiera italiana salvarono 190 migranti che si trovavano a bordo di un gommone in acque Sar maltesi, a 17 miglia nautiche dall'isola di ...

Cina - arrestato lo scrittore australiano Hengjun : 'RisChio per la sicurezza nazionale' : Le autorità cinesi hanno deciso di trattenere, in una sorta di arresti domiciliari, Yang Hengjun, scrittore, blogger ed ex diplomatico cinese in possesso adesso di un passaporto australiano, con le ...

L'opera di Van Helten Chiude la festa dell'Avis a Ragusa : Con la realizzazione di una significativa opera muraria si sono chiusi a Ragusa gli appuntamenti per celebrare i 40 anni dell'Avis

Landini di lotta : "Chi si proclama governo del cambiamento non sta cambiando un bel niente" : "Non facciamoci abbindolare". Fiera del Levante di Bari, palco del congresso della Cgil. È passata quasi mezz'ora dall'inizio del primo discorso da candidato unico alla segreteria e in procinto di essere eletto dall'assemblea, quando Maurizio Landini cambia tono. La voce rotta dall'emozione - quella che ha accompagnato fino a quel momento i passaggi dedicati all'orgoglio e alla necessità che l'unità interna sia autentica - ...

Morte Khashoggi - ci sarà inChiesta Onu : Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnes Callamard, sarà lunedì in Turchia per un'inchiesta internazionale sull' omicidio di Jamal Khashoggi . Lo riferisce l'...

ANNA FALChi - INFERMIERA PER IL FIDANZATO ANDREA RUGGIERI/ 'Lui sta male e io lo curo mettendogli la supposta' : ANNA FALCHI si trasforma in INFERMIERA amorevole per il FIDANZATO ANDREA Ruggeri: l'attrice racconta di mettere anche la supposta al compagno influenzato.

Il cortocircuito di governo innescato dalla riChiesta a procedere contro Salvini : Più che un’indagine, un cortocircuito perfetto. Giovedì pomeriggio, il tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo una richiesta di archiviazione per lo stesso caso fatta mesi fa dalla procura di Catania, ha chiesto a sorpresa l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la

Diciotti - Chiesta l'autorizzazione a procedere per Salvini | Grasso : rinuncerai all'immunità? : Il ministro: "Ci riprovano, io non cambio idea. Mi dichiaro colpevole di aver fermato lo sbarco". Si muove anche l'Anm: "Salvini delegittima i magistrati". L'ex presidente del Senato incalza il vicepremier sulla sua immunità

Sky : Allan - inChiesta Uefa in caso di pagamento con sponsor : Rallentamenti Come tutte le trattative importanti, anche quella tra il Napoli e il Psg per il cartellino di Allan è intricata ed elaborata, con accelerazioni e rallentamenti. A Sky Sport puntano il dito sul pericolo di una inchiesta della Uefa in caso di inserimento di sponsorizzazioni nel pagamento del Psg. «Il Napoli chiede 120 milioni di euro – dice Luca Marchetti – ricordiamo però che le norme Uefa sono chiarissime sulle ...

Unità - l’ex editore vince la causa contro il giornalista Massimo FranChi. “Non ci fu censura” : L’editore dell’Unità ha vinto la causa contro il giornalista Massimo Franchi che aveva contestato in giudizio un provvedimento disciplinare e una presunta azione discriminatoria dell’azienda editrice nei suoi confronti. È la società editrice Piesse a rendere noto che, con la sentenza del 22 gennaio 2019, la sezione lavoro del tribunale di Roma ha condannato il giornalista, oggi collaboratore del Manifesto, anche a pagare le ...

Dormi bene e a sufficienza? Se la risposta è no sappi che sei a risChio Alzheimer : ecco cosa succede al nostro organismo : Che la carenza di sonno possa aumentare il rischio di Alzheimer era un’evidenza già più volte illustrata dagli scienziati, ma ora un’ulteriore ricerca l’ha confermata. La proteina “Tau“, che numerosi studi hanno mostrato essere coinvolta in questo tipo di demenza, si accumula nel cervello in condizioni di deficit di sonno. Lo rivela uno studio condotto in diversi prestigiosi atenei statunitensi tra cui tra la ...