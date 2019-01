Apple ha assunto un ex manager Samsung per farsi da sé le batterie

wired

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Da tempo ormaista intensificando gli sforzi necessari a capire come prodursi da sé le componenti essenziali per i propri prodotti. Una delle ultime notizie al riguardo parlava dell’esistenza di uno stabilimento negli Stati Uniti dove la casa di Cupertino starebbe ancora lavorando su pannelli microled da utilizzare a bordo degli iPhone del futuro, ma la società sembra essere interessata anche a prodursi da sé le proprie. Secondo quanto riporta Bloomberg infattiha appenaun exdi, che per la precisione lavorava nella divisione della casa coreana dedita alla costruzione di questo tipo di componenti.Il coreano Soonho Ahn, questo il nome del neo, è stato senior vp didal 2015. Lì ilha guidato e supervisionato lo sviluppo dellebasate sull’attuale tecnologia agli ioni di litio ma ha anche posto ...