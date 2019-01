Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio oggi alle World economic forum di Davos arriva il ministro dell’economia Giovanni Tria ed il premier Giuseppe Conte mentre l’ocse si unisce al coro delle istituzioni che tagliano una crescita italiana per il 2019 con il presidente goria che non nega nuovo taglio delle Stime già a novembre rivista ribasso Intanto ...

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sulle botte risposta Francia Italia in tema immigrazione interviene il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che frena la polemica dopo le accuse dei ministri Salvini è Di Maio Ma per il governo si apre un nuovo fronte con Berlino sui migranti la Germania Infatti sospende l’invio della nave Berlin per ...

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - proposto Adrien Silva dal Leicester : Calciomercato Inter, Ultime notizie: lo Sporting Lisbona propone Adrien Silva, può sostituire Roberto Gagliardini. Intanto c'è la fila per Henrique Dalbert.

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - piace Bergwijn del Psv ma costa molto : Calciomercato Milan, Ultime notizie: piace Bergwijn del Psv, ma costa molto e c'è anche l'Inter. Tre i calciatori in uscita: Laxalt, Simic e Halilovic.

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sulle botte risposta Francia Italia in tema immigrazione interviene il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che frena la polemica dopo le accuse dei ministri Salvini è Di Maio Ma per il governo si apre un nuovo fronte con Berlino sui migranti la Germania Infatti sospende l’invio della nave Berlin per ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 “da sciagurati” - Prodi attacca Lega-M5S : Pensioni ultime notizie: Quota 100 “da sciagurati”, Prodi attacca Lega-M5S Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Romano Prodi su Quota 100 e sulle misure del governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle. In occasione della presentazione del libro del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco (“Anni difficili. Dalla crisi finanziaria alle nuove sfide per l’economia”) Romano Prodi è intervenuto anche ...

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - Fornals è l'alternativa se Allan va subito al Psg : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Pablo Fornals è nel mirino, può sostituire Allan se partirà verso il Psg. Rodrigo de Paul può arrivare a giugno

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : blitz al Cara di Castelnuovo di Porto - 23 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: blitz al Cara di Castelnuovo di Porto; Lino Banfi all'Unesco; Lino Banfi all'Unesco , 23 gennaio 2019, .

Ultime Notizie Roma del 23-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sulle botte risposta Francia Italia in tema emigrazione interviene Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che frena la polemica dopo le accuse dei ministri Salvini è Di Maio Ma per il governo si apre un nuovo fronte con Berlino sui migranti la Germania Infatti sospende l’invio della nave Berlin per l’ammissione ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 e prestito per TFR-TFS - l’importo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e prestito per TFR-TFS, l’importo prestito per TFR e TFS, la Quota 100 2019 Pensioni ultime notizie: il Governo continua a lavorare per limare e definire le misure previdenziali di prossima applicazione. Da quanto filtra pare ci siano ancora aspetti su cui contrastano le opinioni dei tecnici e la volontà politica del Governo. Certamente i tempi stringono e moltissimi lavoratori non vedono l’ ora di sapere se ...

Pensioni Ultime Notizie : decreto Quota 100 a Natale - Di Maio ha deciso : Pensioni ultime notizie: decreto Quota 100 a Natale, Di Maio ha deciso Di Maio diceva ‘ Quota 100 a Natale’ ecco il decreto Pensioni ultime notizie: quando e come saranno avviate le misure per dare attuazione al superamento della riforma Fornero? Il tema è tornato di grande attualità alla luce del testo della Legge di Bilancio che prevede lo stanziamento dei fondi ma non specifica i dettagli delle misure. Certamente Quota 100 si ...

Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con le promozioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il ministro degli Esteri Moavero frena sulle accuse alla Francia di Di Maio e Salvini Dopo un incontro a Bruxelles col collega francese il colloquio è stato Franco aperta di squishy torta rappresentanti di paesi che restano amici alleati la processione delle dichiarazioni estremamente soggettiva quella francese stata ...

BIMBO NEL POZZO - LA SPAGNA PREGA PER JULEN/ Ultime Notizie - meteo e blocco granito complicano gli scavi : SPAGNA, JULEN nel POZZO da 9 giorni: poche speranze per BIMBO, ma l'intera SPAGNA PREGA per lui. Ultime notizie, conclusi scavi tunnel "Speriamo sia vivo". Un blocco di granito nel mezzo del tunnel, le condizioni meteo e soprattutto i 9 giorni consecutivi intrappolato nel POZZO non danno purtroppo grandi speranze per trovare vivo il piccolo JULEN: ma la SPAGNA e in particolare la famiglia del BIMBO caduto nel POZZO non si arrendono e ...

Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno Lino Banfi nominato rappresentante italiano nella commissione dell’UNESCO è la sorpresa annunciata da Luigi Di Maio alla kermesse del MoVimento 5 Stelle a Roma statuario di fronte del palco voglio portare il prurito ovunque anche nei posti serit ironia dell’alleato Matteo Salvini Lino Banfi va bene e Jerry Calà e Renato ...