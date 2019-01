Trivelle in mare | il ministro Costa si smarca | Io non firmo l' ok Mi sfiducino

Ambiente - Ministro Costa : legge “Salva Mare” in arrivo in CdM - “sì alle alternative alle Trivelle” : La presentazione del decreto Salva Mare “arriverà al più presto. Abbiamo chiuso l’esame tecnico davanti all’ufficio della Presidenza del Consiglio e abbiamo avuto il semaforo verde, per cui può andare in Consiglio dei Ministri. Adesso ci sono i tempi tecnici, poi approderà alla sede parlamentare e si aprirà il dibattito“: lo ha dichiarato a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “È un obiettivo ...

'L'emendamento blocca Trivelle? Inutile. Si continuerà a perforare il nostro mare' - il Coordinamento No Triv a TPI : Perché? Perché si presta ad eventuali impugnative dinanzi al Tar da parte delle compagnie Oil&Gas e risponde a quella politica degli annunci a cui siamo stati abituati fin qua quando esistiamo, da ...

Trivelle - caos nel governo. Salvini 'Sì in mezzo al mare'. Pd 'Chi decide - Lega o M5S Si mettano d accordo' : Cronaca Trivelle in mare, così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi: "Andremo in procura"

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicepremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"

Marevivo e Fondazione UniVerde : plauso per l’emendamento contro le Trivelle da parte del Governo : «Accogliamo favorevolmente l’emendamento contro trivelle da parte del Governo – affermano Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e Rosalba Giugni, Presidente di Marevivo – ed in particolare che si preveda l’introduzione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), come chiedeva uno dei quesiti del referendum del 2016. Ora è importante che il Parlamento approvi subito il testo ...

Il governo pronto a fermare le Trivelle. Sulla Tav dopo analisi costi-benefici è ora di decidere : Sul caso trivelle, il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato un emendamento al dl semplificazioni che prevede, per un termine massimo di 3 anni, la sospensione di tutti i permessi. Sul ...

"Di Maio mente : il governo poteva fermare le Trivelle nello Ionio. Persino Berlusconi bloccò i nuovi permessi". : "Di Maio mente: poteva bloccare anche con un decreto legge i nuovi permessi di ricerca nello Ionio. Erano procedimenti, cioè richieste di trivellazione, avviati con i passati governi, certo. Ma questo non significa che il governo attuale non potesse intervenire. Persino Berlusconi lo fece...".Enzo Di Salvatore, costituzionalista del comitato promotore del referendum No Triv, colui che scrisse i quesiti referendari sottoposti al voto degli ...

Trivelle in mare - così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi : "Andremo in procura" : Accuse al vicepremier Di Maio e al ministro Costa che avevano rimpallato le responsabilità. Ma per il governatore Emiliano "avevano la facoltà di fermare le autorizzazioni in autotela". Bonelli: "Inascoltati"

Trivelle - Marevivo : gli ambientalisti “devono partecipare ai procedimenti” : “Ci opponiamo ancora una volta ai permessi di trivellazione nel Mare Ionio. Chiediamo che non vengano piu’ rilasciate concessioni e che si attui da subito un procedimento per revocare quelle gia’ esistenti. Le associazioni ambientaliste devono partecipare ai procedimenti in itinere e a quelli che saranno avviati riguardanti le autorizzazioni alle attivita’ di ricerca e prospezione di idrocarburi e altre fonti energetiche ...

Trivelle - Emiliano contro Di Maio : "Impugneremo autorizzazione per difendere il nostro mare" : La Regione Puglia pronto al ricorso: "Il vicepremier Di Maio e il ministro Costa hanno tradito ancora una volta quanto dichiarato in campagna elettorale"