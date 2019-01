ilfattoquotidiano

Trieste, ex direttore del Piccolo rischia processo per estorsione: "Notizie nascoste per ottenere sponsorizzazione"…

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Un’intercettazione telefonica risalente al 2014, finita nel pentolone di un’inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di, ha messo nei guai l’exdel quotidiano Ildi, Paolo Possamai, dal 2016dei giornali veneti del gruppo Finegil, Il Mattino di Padova, la Nuova Venezia e La Tribuna di Treviso. Il dialogo, che ha dato il via a un procedimento pera carico del giornalista, vedeva come interlocutore Claudio De Eccher, uno dei titolari dell’omonima impresa di costruzioni Rizzani de Eccher. Gli uomini della Direzione investigativa antimafia tenevano sotto controllo i telefoni dell’imprenditore e avevano ascoltato la conversazione in cui l’oggetto erano l’affare Portoe i problemi del gruppo che in quel periodo erano finiti sui giornali. Una quota importante della società era stata ...