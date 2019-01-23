Traffico Roma del 23-01-2019 ore 12 | 30

Roma - la scena surreale : un toro passeggia nel Traffico : Per la Polizia municipale di Roma capitale, si è trattato di una serata sicuramente insolita: un toro si aggirava indisturbato per strada. La segnalazione è arrivata da via Silvestri, quartiere Bravetta, non lontano da San Pietro. I passanti, increduli, hanno immediatamente ripreso la scena del vitello che si aggirava per la strada seguendo anche la corsia di destra. E hanno inviato il video alla pagina di Facebook "Riprendiamoci Roma" (guarda ...
Roma - auto in coda per l'apertura del varco ztl : il Traffico va in tilt : Aria irrespirabile a Roma nei pressi dei varchi della ztl tra le 18 e le 19. " Striscia la notizia " è andata nella capitale per raccontare un fenomeno che sta diventando dilagante: le code all'...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… I PROBLEMI AL MOMENTO SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , ALL’ALTEZZA DELLA GARBATELLA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE DIREZIONE EUR TRA VIA CAPITAN BAVASTRO E VIA GIOVANNI GENOCCHI , INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLE ...
Roma - un giovane toro a zonzo nel Traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta : Sulla pagina facebook Riprendiamoci Roma è stato condiviso un video girato in zona Bravetta: “Ci inviano questo video. Siamo in Via Silvestri (Bravetta): cosa ci fa un giovane toro in giro per la città?”. L’animale era scappato da un vicino allevamento assieme a due mucche. L'articolo Roma, un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta proviene da Il Fatto Quotidiano.
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 9.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO SI STA IN CODA SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E LA TIBURTINA, TERMINATE LE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE , RESTANO INVECE SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 9.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO SI STA IN CODA SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E LA TIBURTINA, TERMINATE LE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE , RESTANO INVECE SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 9.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA DIFFICLE SPOSTARSI QUESTA MATTINA SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA A24 A SEGUIRE ALTRE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 8.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE , CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NOR CON CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 8.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE , CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NOR CON CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.20 DR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.Roma SUD E LAURENTINA; MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CESANO IN VIA CESANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA PRADIS PEDAGGI IN DIREZIONE DI CESANO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE A TRTTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma IN VIA TIBURTINA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIREZIONE FUORI Roma E DA SETTECAMINI AL RACCORDO IN ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 22-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 23 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… I PROBLEMI AL MOMENTO SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , ALL’ALTEZZA DELLA GARBATELLA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE DIREZIONE EUR TRA VIA CAPITAN BAVASTRO E VIA GIOVANNI GENOCCHI , INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLE STRADE ADIACENTI IN ESAURIMENTO LE CODE CHE PER TUTTA LA MATTINATA HANNO ACCOMPAGNATO GLI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO , AL MOMENTO SEGNALATE SOLTANTO ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE, COMPRESO IL RACCORDO ANULARE DOVE SI TRANSITA REGOLARMENTE SULL’INTERO ANELLO NEL POMERIGGIO IN PIAZZA VIDONI, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, SI ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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