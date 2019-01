Traffico Roma del 23-01-2019 ore 12 | 30

Roma - la scena surreale : un toro passeggia nel Traffico : Per la Polizia municipale di Roma capitale, si è trattato di una serata sicuramente insolita: un toro si aggirava indisturbato per strada. La segnalazione è arrivata da via Silvestri, quartiere Bravetta, non lontano da San Pietro. I passanti, increduli, hanno immediatamente ripreso la scena del vitello che si aggirava per la strada seguendo anche la corsia di destra. E hanno inviato il video alla pagina di Facebook "Riprendiamoci Roma" (guarda ...

Roma - auto in coda per l'apertura del varco ztl : il Traffico va in tilt : Aria irrespirabile a Roma nei pressi dei varchi della ztl tra le 18 e le 19. " Striscia la notizia " è andata nella capitale per raccontare un fenomeno che sta diventando dilagante: le code all'...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… I PROBLEMI AL MOMENTO SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , ALL’ALTEZZA DELLA GARBATELLA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE DIREZIONE EUR TRA VIA CAPITAN BAVASTRO E VIA GIOVANNI GENOCCHI , INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLE ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 9.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO SI STA IN CODA SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E LA TIBURTINA, TERMINATE LE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE , RESTANO INVECE SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI A ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 9.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… ANCORA DIFFICLE SPOSTARSI QUESTA MATTINA SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA A24 A SEGUIRE ALTRE CODE TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 8.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA NOMENTANA SI STANNO FORMANDO LUNGHE CODE , CODE CHE PARTONO DAL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NOR CON CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E IL ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 07.20 DR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIR.Roma SUD E LAURENTINA; MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA ...

Traffico Roma del 23-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CESANO IN VIA CESANENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VIA PRADIS PEDAGGI IN DIREZIONE DI CESANO A SUD DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE A TRTTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA NOMENTANA E PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma IN VIA TIBURTINA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO DIREZIONE FUORI Roma E DA SETTECAMINI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 22-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 18.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… CODE PER INCIDENTE SUL RCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA . INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO IN CODA DA A PARTIRE DA PORTONACCIO PER DIFFICOLTà DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER LO STESSO INCIDENTE DIFFICOLTÀ ...