Roma in difesa del gol

Roma - due giovani italiani per la difesa : Non è da escludere, come riporta il Corriere dello Sport , un suo acquisto nella finestra di mercato estiva.

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : è Bennacer il dopo De Rossi - in difesa sfuma... : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Bennacer nome principale per il dopo-De Rossi, sfuma la pista che porta ad Alderweireld del Tottenham.

CALCIOMERCATO Roma / Ultime notizie : Miranda nuovo nome per la difesa giallorossa : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: Schick verso la permanenza, spunta Miranda come nome nuovo per la difesa dove Marcano è in uscita.

Roma - la difesa è a oltranza : piccoli cambi in vista - la rivoluzione in estate : I numeri, 24 gol subiti, undicesima difesa del torneo, c'entrano fino ad un certo punto. Tra questioni anagrafiche, Fazio, 32 anni a marzo; Kolarov, 34 il prossimo novembre,, altre dovute al mercato, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Parma Roma : orario e diretta tv. Nessun dubbio per la difesa ducale! - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Parma Roma: diretta tv e orario. Vediamo le possibili mosse dei due allenatori in vista del match della 19giornata di Serie A.

Juve - ci pensa sempre CR7. La difesa "salva" la Roma : Ventidue punti di vantaggio accumulati in sedici partite. L'impressionante gap che divide Juventus e Roma in classifica, che impedisce di catalogare la partita di sabato come sfida scudetto, nasce ...

Roma - Kluivert : 'Gol importante - male in difesa' : Justin Kluivert, attaccante della Roma, è intervenuto al termine del primo tempo contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'È molto importante, questa è una partita difficile. Dobbiamo lottare e combattere anche nel secondo tempo. Questo gol è stato molto importante'. Cosa dovete fare nel secondo tempo? 'Dobbiamo ...

Roma-Genoa alle 20.30 La Diretta Di Francesco torna alla difesa a 3 - Zaniolo nel tridente con Under e Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Roma - difesa a 3 e Schick in panchina : ANSA, - Roma, 16 DIC - difesa a tre, Zaniolo falso nove in attacco. Nella partita forse decisiva per la sua permanenza in panchina Eusebio Di Francesco rischia tutto puntando su una formazione ma ...

Gabrielli : fatti Lazio-Eintracht non minano capacità difesa Roma : Roma – “Che la Capitale sia strutturalmente e morfologicamente complessa, credo sia sotto gli occhi di tutti, ma non vorrei che le vicende di ieri possano in qualche modo minimamente porre dubbi sulla capacita’ della Capitale di essere difesa. Poi l’imponderabile esiste e la sicurezza assoluta non puo’ essere garantita”. Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, rispondendo a chi gli chiedeva se ...