Rasoi elettrici da uomo | come scegliere

dilei

: @Iperbole_ Ma ti pare che in un negozio dove vendiamo rasoi elettrici ti fai la barba con la lametta? - raff_flow : @Iperbole_ Ma ti pare che in un negozio dove vendiamo rasoi elettrici ti fai la barba con la lametta? - Corvonero75 : RT @tangueirablue: @Corvonero75 Spero in un aumento delle vendite di rasoi elettrici! - tangueirablue : @Corvonero75 Spero in un aumento delle vendite di rasoi elettrici! -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Strumento incredibilmente diffuso per radere la barba e regolarla, ilo elettrico rappresenta un’ottima soluzione per risparmiare tempo durante la rasatura abituale. Masceglierlo? Quali caratteristiche deve avere?daquello giusto Proprio il suo utilizzo continuativo nel tempo è uno dei fattori chiave da tenere in conto nel momento in cui si decide di acquistarne uno, insieme ovviamente ad altre variabili,ad esempio le abitudini di rasatura, il tipo di barba o il tipo di pelle.Anche il luogo e la modalità di utilizzo delo sono importanti, perché esistono in commercio modelli dimolto diversi tra loro, tra cui quelli da impiegare sotto la doccia. In ogni caso, qualunque sia il modello dio scelto, è facile osservarne da subito i numerosi vantaggi: consumo energetico ridotto, minor spreco di acqua e ...