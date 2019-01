Napoli | i motivi del rifiuto di Barella

Inter - Nainggolan salta il Napoli : sospeso per motivi disciplinari : Scarno comunicato L’ Inter perde Radja Nainggolan per lo scontro diretto contro il Napoli . Quantomeno, sembrerebbe inevitabile l’assenza del centrocampista belga dopo lo scarno comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa dal club nerazzurro. Poche parole: «FC Inter nazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall’attività agonistica per motivi disciplinari . Per il momento, neanche i media hanno ...

Napoli - ecco perchè la partita contro il Frosinone è una delle più importanti della stagione : i 10 motivi per non sottovalutare l’avversario : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portare nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Continua la lotta scudetto, sono due le squadre il lotta per l’obiettivo, ovviamente la Juventus, corazzata del campionato italiano ed il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha tutte le qualità per lottare fino alla fine per lo scudetto. Impegno sulla carta difficile per la ...