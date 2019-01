Genoa | tutto su Sanabria Ecco quando può arrivare

Milan-Piatek - tutto fatto : al Genoa 35 milioni più bonus. E' a Milano - mercoledì alle 9 visite mediche : Milan-Piatek , tutto fatto . Il club rossonero ha raggiunto l'accordo totale con il Genoa per 35 milioni di euro più bonus in un'unica soluzione e senza contropartite tecniche, che era il nodo da ...

Calciomercato Genoa - Donatelli svela tutto sugli affari con il Napoli : “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa . Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Sono le dichiarazioni di Mario Donatelli , direttore sportivo del Genoa , a radio Crc. “Come si muoverà il Genoa ? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e ...

Roma-Genoa 3-2 - le pagelle : Hiljemark protagonista - Pandev spreca tutto : Il Genoa cede 3-2 alla Roma, ma restano i rimpianti per essere andati per ben due volte in vantaggio e aver sprecato il pallone del 3-3 nel finale con Pandev , qui la cronaca , . Gran partita di ...