“Che paura | quest’aereo cade a pezzi” Il calciatore Emiliano Sala aveva predetto

Emiliano #Sala ha mandato un messaggio ad un amico mentre era a bordo del volo, dicendogli che aveva paura'. #EmilianoSala, l'ultimo messaggio agli amici: 'Sembra che l'aereo cada a pezzi. Che paura che ho'

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La testimonianza dell'attaccante argentino in un audio choc inviato ad un suo amico: "Se tra un'ora e mezza non avrete mie novità, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno". Parole che suonano ora come un terrificante presagio. Le autorità sono state chiare: "Non troveremo nessuno vivo".