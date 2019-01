Centri per l' impiego e reddito di cittadinanza | l' incognita Campania

Il governo ha chiuso uno dei Centri per rifugiati più grandi d'Italia : Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo centro per rifugiati più grande d'Italia, è in via di chiusura, ufficialmente per lo scadere al 31 gennaio dell'appalto gestito dalla cooperativa Auxilium. Ma è certo che il suo smantellamento risente degli effetti del decreto sicurezza. Il Pd parla di "deportazione inaccettabile" mentre Salvini - in diretta Facebook - assicura che coloro i quali erano lì "con diritto" saranno solo trasferiti, ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio a Regioni : “6mila navigator e 4mila persone per Centri impiego per andare a regime” : “Con il decreto sul Reddito di cittadinanza entro aprile eroghiamo il Reddito e poi stiamo mettendo a punto con gli assessori tutta la parte della formazione e del reinserimento lavorativo anche attraverso l’assunzione di 6mila navigator a livello centrale e 4mila persone per il personale dei centri per l’impiego”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine dell’incontro con le Regioni sul decretone per il ...

Reddito di cittadinanza - caos nei Centri per l'impiego : 'Qui manca tutto' : Sono oltre 500 i centri per l'impiego in Italia ma la questione del Reddito di cittadinanza rischia di non essere gestita correttamente: si stima che ogni addetto dovrà gestire 620 persone e a tutte ...

Libia : Hrw - un incubo Centri per migranti : ANSA, - ROMA, 21 GEN - La situazione nei centri di detenzione per migranti in Libia è "un incubo" ed è ora che Italia e Unione europea, le cui politiche "hanno contribuito a creare un ciclo di estremo ...

DALLA SOLIDARIETA' ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALUTE" "I Centri Diurni di Brindisi incontrano padre Vijaya Kumar Rayarala : ... tutti coloro che credono in Dio o nell'umanità devono operare il più possibile assieme per rendere migliore, meno dolente e più giusto il mondo. Un messaggio che vale nei Paesi del Sud del mondo ma ...

Sui Centri Sociali per gli anziani - a Messina : A scriverlo, è il consigliere comunale piddino di Palazzo Zanca, Libero Gioveni, che sottolinea : 'mi fa ben sperare la risposta data dall'assessore ai Servizi Sociali Calafiore e controfirmata dal ...

Reddito di cittadinanza - Regioni : rischio tsunami sui Centri per l'impiego : Le Regioni chiedono chiarimenti sul Decretone in vista dell'incontro con il vicepremier Luigi Di Maio. In particolare, sul Reddito di cittadinanza "vogliamo rassicurazioni su tempi e modalità" per "...

Capitale Lavoro - a rischio 166 dipendenti della società dell’ex provincia di Roma che supporta i Centri per l’impiego : Il paradosso di chi dovrebbe garantire un Lavoro a chi non ce l’ha e che, invece, dopo oltre 15 anni di precariato, rischia in prima persona il posto. Accade a 166 dei 328 dipendenti di Capitale Lavoro spa, la società in house della Città Metropolitana di Roma Capitale, la ex provincia di Roma. In seguito alla riforma Delrio del 2014 i dipendenti pubblici della Città Metropolitana impiegati nei centri per l’impiego sono passati alla Regione ...

Migranti - De Corato : "I clochard italiani dormono per strada per paura dei tanti stranieri nei Centri di ricovero" : "Ci sono molti italiani che dormono all'aperto piuttosto che andare nei centri di accoglienza del Comune di Milano perché c'è un'elevata presenza di stranieri negli storici centri che ospitavano i clochard. Alcuni muoiono fuori di freddo perché hanno paura di essere derubati". La denuncia è di Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, intervistato dall'Agi. Secondo l'ex vicesindaco meneghino "i senzatetto italiani ...

Rifiuti : a Milano raddoppiano Centri raccolta per apparecchi elettrici : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Milano potenzia la raccolta dei piccoli Rifiuti elettronici e raddoppia il numero di EcoIsole, i cassonetti intelligenti dove conferire smartphone, tablet, piccoli elettrodomestici, caricabatterie e lampadine a risparmio energetico e neon non più funzionanti. Amsa, soci

C’è chi specula sull’emergenza migranti. E apre Centri d’accoglienza per guadagnarci : “La narrazione, il racconto è il primo patrimonio che i sopravvissuti del mare recano con sé, la propria storia, quel primo, fondamentale livello di dignità dell’esistenza umana. Quello, tanto per capirci, che nei lager nazisti veniva azzerato con dei numeri di identificazione tatuati sul braccio del prigioniero che volevano dire ‘nessuna biografia’”. Bastano 45 pagine appassionate scritte da un intellettuale vero, ...

L'assessore Palma Costi : 'Altri 65 milioni di euro per il tessuto produttivo e sociale dei Centri storici colpiti dal sisma del 2012' : Mentre avanza la ricostruzione privata e pubblica, la Regione decide di accelerare e investire anche in nuove misure collaterali destinate al sostegno dell'economia e della socialità dei centri ...

Mennuni-Mussolini : chiediamo telecamere per nidi e Centri anziani : Roma – Una mozione per richiedere l’installazione di telecamere all’interno dei nidi, delle scuole dell’Infanzia comunali e dei centri anziani. La presenteranno, in occasione della seduta odierna, le consigliere capitoline di Fratelli d’Italia e della Lista civica ‘Con Giorgia’, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. Alla luce dei recenti fatti di cronaca riguardanti maltrattamenti da parte delle maestre ...