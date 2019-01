Stati Uniti | un alce infuriato carica un gruppo di sciatori VIDEO

Le restrizioni per le persone transgender nell’esercito degli Stati Uniti entreranno in vigore : La Corte Suprema, il più importante organo giuridico degli Stati Uniti, ha votato per far entrare in vigore le restrizioni sulla presenza di persone transgender nell’esercito del paese volute dal presidente Donald Trump nel luglio del 2017. Queste restrizioni prevedono

Stati Uniti : senatrice democratica Kamala Harris annuncia candidatura a corsa presidenziale 2020 : Contemporaneamente ha diffuso online un video in cui annuncia la sua candidatura a Oakland, in California, dove Harris è nata e dove ha iniziato la carriera politica. "Il futuro del nostro paese ...

Otto ricche borse di studio Fulbright per ricercatori negli Stati Uniti : Ci sono in palio fino a Otto borse di studio Fulbright per progetti di ricerca presso università negli Stati Uniti riservate ad assegnisti di ricerca, ricercatori universitari, professori associati, ...

Quella vendita agli Stati Uniti che favorì l'ascesa di Macron : Le ultime e decisive firme le mette proprio il ministro dell'economia . Da qui partono le accuse dirette all'attuale presidente francese, che il deputato repubblicano presenta alla Procura ...

Stati Uniti - cancellati 5000 voli per ondata gelo nel nordest : Teleborsa, - ondata di gelo blocca aeroporti e collegamenti aerei nel nordest degli Stati Uniti. Circa 5000 voli sono Stati cancellati dal primo mattino di oggi, domenica 20 gennaio, in Usa a causa ...

Rifugiata siriana vuole curarsi negli Stati Uniti : Trump dice no : La ragazzina si è sottoposta a 13 operazioni alla faccia, al petto e alle braccia. Quando le hanno negato il visto si è sentita male.

Barack Obama - 10 anni fa diventava presidente degli Stati Uniti d’America. Poi è arrivato Trump : Dieci anni fa oggi, Barack Obama s’insediava alla Casa Bianca, diventando così il 44° presidente degli Stati Uniti, il primo nero: pare ieri. Due anni fa oggi, Donald Trump entrava alla Casa Bianca: sembra un secolo fa. Con il 45° presidente, un riccone e uno showman alla Casa Bianca, le ore sono eterne e i mesi contano come anni. Non che domini la noia, tutt’altro; è la paura che attanaglia. Quel giorno freddo del 20 gennaio 2009, ...

Stati Uniti - mette il figlio nell'asciugatrice e accende l’elettrodomestico : arrestato : Negli Stati Uniti d'America, un uomo di venticinque anni, Steven Todhunter, ha assunto comportamenti violenti nei confronti del suo bambino di tre anni. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, l'uomo, originario di Alabastro, che fa parte dello stato dell'Alabama, avrebbe costretto il proprio figlioletto ad entrare all'interno della loro asciugatrice per poi metterla in funzione con il piccolo al suo interno, ponendo così in ...

Weather Timeline rimuove le fonti di dati meteo di terze parti e si affida a MyRadar per gli Stati Uniti : Lo scorso novembre l’app meteo Weather Timeline è stata acquisita da ACME AtronOmatic in seguito al ritiro dell’applicazione da Google Play a causa dell’aumento […] L'articolo Weather Timeline rimuove le fonti di dati meteo di terze parti e si affida a MyRadar per gli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Netflix aumenta i prezzi negli Stati Uniti. Dobbiamo prepararci a pagare di più anche noi? : Netflix ha annunciato un rincaro dei prezzi nel 2019 per i propri clienti negli Stati Uniti: tutti e tre gli abbonamenti – da quello base fino al premium, che ti consente di vedere i contenuti in 4K – costeranno da 1 a 2 dollari in più al mese. Non si tratta di cifre abissali - complessivamente si tratta di un massimo di 24 dollari all'anno, praticamente il prezzo di una serata al cinema – però bisogna tenere ...

Lavoro estivo negli Stati Uniti : Selezioni a Milano il 24 gennaio : Milano, 16 gennaio 2019 – Gli studenti universitari di tutta Italia si incontreranno a Milano il 24 gennaio prossimo per le Selezioni ufficiali del Programma Work and Travel USA. che potrà permettere loro di lavorare negli Usa. I prescelti torneranno infatti a casa con un’offerta di Lavoro in mano, per un’estate a stelle e strisce retribuita, [...]