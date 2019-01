Kingdom Hearts 3 nelle mani dei giocatori prima del lancio e gli spoiler invadono la rete

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli prima del lancio su GUMMI SHIP e KEYBLADE : Uno dei titoli più attesi del 2019 sta arrivando, ci stiamo naturalmente riferendo a Kingdom Hearts 3, il quale sarà disponibile su Xbox One e PS4 a partire dal 25 Gennaio 2019. Il Co-Directore Tai Yasue ha rilasciato le ultime dichiarazioni in merito alla GUMMI SHIP e alle nuove meccaniche del KEYBLADE, scopriamole insieme. Kingdom Hearts 3: Ultimi dettagli in vista del lancio Anche in Kingdom Hearts 3 vedremo il ritorno delle ...

Tutti i mondi di Kingdom Hearts 3 : quanti e quali sono? : Una settimana. Tanto ci separa dall'uscita di Kingdom Hearts 3, capitolo conclusivo di una delle saghe di videogiochi più amate di sempre. Square Enix ha infatti fissato al 29 gennaio 2019 il debutto dell'avventura finale di Sora, Pippo e Paperino, attesa su PlayStation 4 e Xbox One. Un'avventura che i fan aspettavano dal 2005, e che ha il compito di dare tutte quelle risposte inseguite da quasi 15 anni. Nel frattempo la serie è stata ampliata ...

Kingdom Hearts III : nuovo trailer - Anti-fusione - selfie in game : A poco più da una settimana dal rilascio mondiale, Square Enix ha deciso di non placare le notizie riguardanti Kingdom Hearts III. Nelle ultime ore sono emerse tantissime informazioni sull’avventura finale di Sora e dei suoi amici. E’ stato rilasciato un ultimissimo trailer destinato al mercato giapponese. Nulla di nuovo, eccetto la “conferma” della presenza dell’Anti-fusione. Per chi non sapesse di cosa si ...

Kingdom Hearts III VR Experience : l'esperienza dedicata alla realtà virtuale è stata rimandata nuovamente : Kingdom Hearts III VR Experience è stato rimandato ancora una volta, riporta Destructoid.Come possiamo vedere infatti, in seguito alla presentazione effettuata in occasione del Tokyo Game Show di quest'anno, abbiamo sentito parlare sempre meno del titolo VR.Ebbene, attenendosi a quanto condiviso dalla testa giapponese EGMNOW, Square avrebbe deciso di rinviare ancora una volta l'attesissimo titolo. L'ultima data prefissata indicava il 18 gennaio, ...

Kingdom Hearts 3 - a pochi giorni dall'uscita - torna a mostrarsi in un nuovo trailer : Come riporta Dualshockers, è stato svelato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3, quando ormai manca davvero poco allo sbarco del gioco nei negozi.Il video, della durata di due minuti e mezzo, concede i primi 30 secondi ai giocatori stessi, che parlano del proprio rapporto con la serie, prima di addentrarsi nella sequenza dei filmati veri e propri. Possiamo apprezzare nuovi dettagli sui mondi già mostrati, con un'attenzione particolare alle ...

I mondi Disney di Kingdom Hearts 3 brillano nel nuovo trailer di gioco : Come già accaduto nel 2018, anche il 2019 promette di essere un'annata eccezionale per tutti gli amanti dei videogame. Già dal mese di gennaio! Nel giro di due settimane, infatti, potremo finalmente portarci a casa due capolavori annunciati, entrambi provenienti dalla Terra del Sol Levante. Se il primo è l'attesissimo remake di Resident Evil 2 (in uscita il 25 gennaio), l'altro non può che fare rima con Kingdom Hearts 3. Il gioco di ruolo di ...

Da Toy Story a Frozen - tutti i mondi Disney di Kingdom Hearts 3 : 17/01/2019 Scienza e tecnologia Il nuovo capitolo della saga su PlayStation 4 e Xbox One il 29 gennaio Si chiude la saga di Xehanort , Dark Seeker, in Kingdom Hearts 3 , l'atteso videogame di Square Enix, in ...

Kingdom Hearts 3 : Non ci sono altri mondi Disney da svelare : Sappiamo benissimo che, Kingdom Hearts 3, è in assoluto uno dei titoli più attesi di questo nuovo anno. I più affezionati alla vastissima e non poco complessa saga, dopo un’estenuante attesa, potranno finalmente vivere le vicende che riguardano Sora, Paperino e Pippo, in un nuovo viaggio attraverso livelli che da sempre hanno conferito ai capitoli un’impronta unica. Non possiamo non riferisci, dunque, alla costante presenza del tema Disney. ...

Kingdom Hearts 3 è ancora il titolo più atteso dai lettori di Famitsu : Non è una novità che Kingdom Hearts 3 sia in assoluto uno dei titoli più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo, ma sicuramente sorprende come in Giappone, nello specifico i lettori di Famitsu, siano da mesi molto legati all'opera targata Square Enix , tanto da inserirla nei titoli più agognati da tempo ...

Kingdom Hearts III : ecco all'azione i keyblade ottenibili con il pre-order : Manca ormai pochissimo al tanto atteso Kingdom Hearts 3 , l'agognata opera di casa Square Enix ha impiegato molti anni prima di approdare nel mondo videoludico, ma finalmente ci siamo. Tra le ultimissime informazioni trapelate, spunta oggi un trailer dedicato a dei keyblade unici, ottenibili esclusivamente per tutti coloro che effettueranno ...

Kingdom Hearts 3 incompleto su disco? La strategia di Square Enix : Mancano ormai soltanto una manciata di settimane all'arrivo sugli scaffali di Kingdom Hearts 3, l'attesissimo terzo capitolo della serie targata Square Enix. A poco più di tredici anni di distanza dal predecessore si apprestano a continuare le vicissitudini dei protagonisti della saga, con Sora che vedrà come sempre al suo fianco i vari Paperino, Topolino, Pippo e Rikku. Sono giorni molto concitati quelli che anticipano una release, e la ...

La patch day one di Kingdom Hearts 3 conterrà il finale del gioco più quello segreto : Square Enix ha da poco annunciato tramite un post su Twitter che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato insieme ad una gigantesca patch contenente importanti elementi ai fino della trama.Come riporta Newsweek, la patch 1.01 conterrà un archivio che potrete consultare per riguardare i filmati dei precedenti Kingdom Hearts, questo aiuterà senza dubbio i nuovi giocatori a non perdersi nel complicato plot della serie. Inoltre ...

Kingdom Hearts 3 : Patch - Finale e Video Segreto dopo il D1 : Square Enix annuncia che a partire dal 29 Gennaio sarà disponibile sia in Europa che Nord America mentre dal 25 in Giappone, la prima corposa Patch per Kindom Hearts 3, scopriamo insieme di cosa si tratta. Finale, Video Segreto e migliorie con la prima Patch di Kingdom Hearts 3 L’aggiornamento porterà il gioco alla versione 1.01 e risolverà alcuni bug e problemi tecnici oltre ad aggiungerà nel menu ...

Kingdom Hearts 3 : pubblicati nuovi artwork che mostrano i diversi keyblade che utilizzerà Sora : Lo sviluppo dell'atteso Kingdom Hearts 3 è stato piuttosto lungo, come spiegato da uno sviluppatore del gioco, ma a breve, finalmente, il nuovo capitolo della saga approderà su console.Per lenire la rimanente attesa, ecco che Square Enix ha pubblicato diversi nuovi artwork per Kingdom Hearts 3, evidenziando l'arsenale di keyblade del gioco.Come potete vedere dalle immagini riportate da Gematsu, ognuno dei keyblade presenterà i tratti distintivi ...