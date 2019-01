Francesco a Panama | al via l' anno cruciale del pontificato

Giornata Mondiale della Gioventù : a Panama tutti pronti all’incontro con Papa Francesco : Sta per iniziare a Panama la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù . L’incontro internazionale venne promosso per la prima volta da Giovanni Paolo II, il quale nel 1985 diede inizio a questi appuntamenti di cultura e spiritualità che vedono la Chiesa cattolica a confronto con il mondo dei giovani, sempre alla ricerca di un dialogo e di uno scambio propositivo di idee. L’ultimo incontro risale al 2016, quando Papa Francesco , alla sua seconda GMG, ...

Il Volo canterà per Papa Francesco per la 'Giornata della Gioventù' a Panama : Il sogno finalmente si avvera e i tre giovani artisti de Il Volo potranno cantare alla presenza di Papa Francesco la loro speciale 'Ave Maria' a lui dedicata in occasione del Giubileo della ...