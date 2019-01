Fortnite si aggiorna | ecco cosa introduce la patch v7 20

Fortnite si aggiorna : arrivano i regali e molte altre novità : Tempo di aggiornamenti e novità per l'universo di Fortnite con Epic che lancia un aggiornamento minore comunque molto interessante. Scopriamone i dettagli rivelati dal sito ufficiale del gioco. arrivano i regali! Regalati un dolcetto! Scarta questo nuovo oggetto e scopri quale set di oggetti/armi ti sta aspettando al suo interno. Read more…

Fortnite : nerf per la spada Infinity Blade in arrivo con il prossimo aggiornamento : La spada di Fortnite, Infinity Blade, già al centro di polemiche, riceverà a breve un nerf, come segnala Fortnite Intel.Il 13 dicembre Epic Games ha partecipato a una discussione su Reddit per parlare dell'arma e della sua presenza all'interno di Fortnite.Alla fine del post, è stato rivelato che l'Infinity Blade sarà nerfata nel prossimo aggiornamento V7.10.Read more…

Impareggiabile Fortnite su iPhone XS - XS Max e XR : a 60 fps grazie all’ultimo aggiornamento su iTunes : Giocatori di Fornite in possesso di un iPhone XS, XS Max o anche iPhone XR siate coscienti di quanto segue: la vostra esperienza di gioco del titolo mobile del momento è decisamente migliore rispetto a quella dei possessori di altri iPhone ma anche di tanti device Android. grazie all'ultimo aggiornamento presente su iTunes, ecco che ogni sessione sarà ben diversa dalle precedenti e il motivo è di natura puramente tecnica. Con l'ultimissima ...

Fortnite : previsto per oggi l'aggiornamento v6.31 : Come riporta Fortniteintel, Epic Games ha annunciato quando verrà pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite, v6.31.Nella giornata di ieri, la compagnia ha svelato su Twitter che l'aggiornamento verrà rilasciato oggi, 27 novembre.I tempi di inattività inizieranno alle 5 AM EST / 2 AM PST e dureranno circa 30 minuti.Read more…