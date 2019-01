Di Maio trasforma il reddito di cittadinanza in una pentola di Mastrota

Bernini contro Di Maio : 'Sta trasformando il suo ministero in un cimitero del lavoro' : Con un post sul proprio blog personale, la capogruppo al Senato di Forza Italia, la professoressa di diritto pubblico comparato Anna Maria Bernini, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sugli effetti del Decreto Dignità voluto dal vicepremier e dal ministro del lavoro Luigi Di Maio. Effetti che già in questi mesi stanno impattando direttamente sull'economia del Paese. A proposito degli ultimi indicatori economici, l'ex ministro per le ...