Atletica | domenica va in scena l’87ª edizione della storica Cinque Mulini | al via anche

Atletica - domenica il debutto nel 2019 di Filippo Tortu : l’azzurro in gara nei 60 metri di Ancona : Per lo sprinter azzurro due sprint in programma ad Ancona, dove se la vedrà con avversari pericolosi La stagione dell’Atletica indoor si fa sempre più intensa, con un fine settimana che annuncia più di 6200 presenze-gara in dieci impianti italiani e il debutto di Filippo Tortu nei 60 metri di Ancona, domenica 20 gennaio. Per l’azzurro più veloce di sempre, dopo il 9.99 da record nazionale sui 100 all’aperto, due sprint in programma: ...