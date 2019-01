Piatek e Higuain | i grandi assenti al Ferraris per Genoa-Milan

Milan - Gennaro Gattuso ed il caso Higuain : “se mi ha deluso? Ecco cosa dico” - e su Piatek… : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato dell’addio imminente di Gonzalo Higuain e del possibile approdo in rossonero di Piatek “Higuain? Non sono deluso, io sono stato calciatore e so come alle volte ragiona un giocatore. Ho fatto di tutto, lui con me si è comportato molto bene. Accetto la scelta, ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane. Peccato perché potevamo metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio. Ancora non ...

Calciomercato Milan - le ultime notizie sulle trattative rossonere : l'arrivo di Piatek - l'addio di Higuain ma non solo : l'arrivo di Lucas Paquetá , l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea, la trattativa con il Genoa per Piatek e tanti altri movimenti per il presente e per il futuro: il Milan è sicuramente tra ...

Milan - Higuain "aspetta" Piatek per riabbracciare Sarri : Gonzalo Higuain si è presentato puntuale anche sabato mattina a Milanello. Prima la riunione video, poi in campo per l'allenamento con il resto della squadra. Un altro giorno dunque da Milanista per ...

Calciomercato - al Diavolo può arrivare Piatek per sostituire Higuain (RUMORS) : Krzysztof Piatek, polacco del Genoa, professione bomber: è su questo nome che punterebbe la dirigenza del Milan per sostituire un pezzo da novanta come Gonzalo Higuain, detto il "Pipita", che pare ormai destinato a Londra, sponda Chelsea. L'astro nascente Piatek, già nel giro della nazionale (davanti ha un certo Levandoski) costerà 40 milioni. Un vero affare per il presidente del Genoa Preziosi, che lo aveva pagato solo (si fa per dire) 4 ...

Chelsea - Higuain a Londra. E' il giorno di Piatek al Milan : E il Chelsea spalmando l'investimento avrà libertà per chiudere anche un centrocampista [...] Leggi l'articolo integrale sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Piatek, il Genoa ...

Higuain-Piatek - un Diavolo di crocevia : Il divorzio da Higuain e il matrimonio con Piatek. Il destino dei due attaccanti è sempre più legato a doppio filo, con la giornata odierna che potrebbe essere quella decisiva per sbrogliare una ...

Higuain senza pace - oggi la firma col Chelsea. Al Milan arriva Piatek : Finisce dopo sei mesi l'avventura dell'argentino in rossonero, impossibile ricucire il rapporto con la società. Dietro al divorzio, la decisione di non riscattarlo. Passa la linea verde con Cutrone e ...

Calciomercato Milan - dopo Higuain : il punto su Piatek e Batshuayi : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è ormai a un passo dal Chelsea. Il Milan dunque starebbe guardando al dopo Pipita. Una lista molto corta in mano a Leonardo, che ormai si sarebbe ridotta a due soli nomi: Piatek e Batshuayi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la trattativa più […] L'articolo Calciomercato Milan, dopo Higuain: il punto su Piatek e Batshuayi proviene da Serie A News ...

Milan - Higuain atteso a Londra già domani. E su Piatek... : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Milan - è fatta per Higuain al Chelsea. In rossonero arriva il capocannoniere Piatek : Con la Supercoppa alle spalle, arriva la notizia cui manca solo l'ufficialità dell'annuncio: Gonzalo Higuain lascia dopo soli sei mesi il Milan per finire la stagione al Chelsea dell'amato Sarri. Juventus e Blues, infatti, avrebbero definito l'accordo per portare a Londra l'argentino, con un possibi

Milan - live mercato : tra Higuain e Piatek - tutte le ultime notizie : La giornata di ieri potrebbe aver rappresentato la svolta decisiva nel rapporto tra Gonzalo Higuain e il Milan. A margine della Supercoppa giocata a Gedda, è definitivamente esploso il caso dell'...

Calciomercato Milan – Il Genoa non fa sconti per Piatek : pronta l’alternativa Batshuayi per il dopo Higuain : Il Genoa non fa sconti al Milan per Piatek, i rossoneri vagliano altri possibili profili per il dopo Higuain: spunta la pista che porta a Michy Batshyayi del Chelsea Nella giornata di ieri, Chelsea e Juventus avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Gonzalo Higuain a Londra. Il Milan dunque, si è rassegnato alla partenza del suo bomber e dovrà cercare alla svelta un sostituto. Il nome caldo è quello di Piatek, ...

Milan. Gonzalo Higuain è andato al Chelsea - a Milanello arriva Piatek : Se ne va Gonzalo Higuain. Il Milan volta pagina. I rossoneri liberano il Pipita e Juve e Chelsea si accordano

Calciomercato Milan : febbre Higuain - Piatek si allena regolarmente col Genoa. Nessuna accelerata nella trattativa. VIDEO : Nel frattempo, per la cronaca, il Genoa si muove sul mercato avviando una trattativa su un altro polacco. L'esperienza più che felice con Piatek , 13 gol in 19 presenze nel girone di andata, ha ...