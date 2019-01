Gilf | chi sono e significato del termine

dilei

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Da qualche tempo ilè entrato a far parte del nostro vocabolario, ma pochi sanno cosa significa veramente questa parola.In realtà si tratta di un acronimo (proprio come Milf e Dilf), ossia una sigla nata dalle iniziali di una frase che fornisce anche una spiegazione.infatti sta per Granny I’d Like to Fuck, ossia nonna con cui vorrei fare sesso. Chile? Si tratta di donne che, pur avendo superato i 60 anni, continuano ad essere bellissime e affascinanti.Si distinguono dalle Cougar e dalle Milf perchépiù grandi d’età e non necessariamente devono avere una relazione con un ragazzo più giovane. L’acronimo – è importante ribadirlo – non ha una valenza negativa, ma positiva e ha come obiettivo quello di esaltare il fascino di donne mature e ancora stupende.Insomma: ledonne che hanno l’età per essere nonne, ma ...