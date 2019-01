Al Teatro Comico all' Alighieri di Ravenna Vito e Maria Pia Timo in ' L' Artusi | bollito

Teatro Comico all'Alighieri di Ravenna : nuovi abbonamenti da sabato 19 gennaio : Aneddoti, segreti, ingredienti e ricette sono racchiusi in un quaderno destinato a diventare uno dei libri più venduti al mondo, "la Bibbia" di ogni mamma italiana, La Scienza in cucina e l'Arte di ...

Presentata la V° edizione di Officina Ridens - la rassegna di Teatro comico : Un motivo in più quindi per non perdersi questi spettacoli'. L'ingresso alla rassegna è gratuito, gli spettacoli iniziano alle ore 21. Alle ore 20.30 apertura sala e alle ore 20.50 apertura lista d'...