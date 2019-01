Blastingnews

: Previsioni meteo: dal 23 gennaio arriva il vortice polare col grande freddo, neve al sud - BassoliFernando : Previsioni meteo: dal 23 gennaio arriva il vortice polare col grande freddo, neve al sud - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto Temperature min 3 max 9 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto min 3 max 9 -

(Di domenica 20 gennaio 2019)abbastanza preoccupanti relative alla settimana che sta per iniziare.Se ad oggi, 20, laè caduta solo sull'Appennino e ad alta quota, da mercoledì 23 infatti il quadrorologico generale, secondo gli studiosi del settore, è destinato a cambiare rapidamente, perché l'Italia dovrà fare i conti col cosiddetto "". Esso consiste in un'ondata di aria gelida che arriverà dalla Groenlandia. Scongiurato in ogni caso il rischio di dover fare i conti con un fenomeno ancora più estremo e cioè il "Burian", come avvenuto lo scorso anno....