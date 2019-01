Ministro del Commercio inglese | Parlamento non ha diritto di dirottare la Brexit

Caccia a 30 terroristi latitanti : il dossier sul tavolo del Ministro Salvini : Una volta archiviato il caso Battisti 'la galera tocca ad altre decine di assassini' aveva annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono trenta i terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre ...

Terrorismo : sul tavolo del Ministro Salvini ci sono i nomi di 30 latitanti - 14 sono in Francia : Ci sono 30 nomi di terroristi latitanti - 27 di sinistra e tre di destra - sulla scrivania del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Si tratta - a quanto si apprende da fonti del Viminale - dell’elenco aggiornato che intelligence e forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti. Dei trenta, 14 sono localizzati i...

Il Ministro Bonisoli stoppa l’ampliamento del Palazzo dei Diamanti - insorgono gli architetti : Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha ufficialmente bloccato, a due ore dalla scadenza del termine previsto dal “silenzio assenso” il discusso e imponente progetto di riqualificazione e ampliamento di Palazzo dei Diamanti. Nei giorni scorsi, contro l’iniziativa si era ampiamente schierata la Fondazione Cavallini-Sgarbi e il critico d’a...

Saviano attacca Salvini : "Ministro della Mala Vita" : Non è la prima volta che lo scrittore si rivolge con questo epiteto al ministro dell’Interno Matteo Salvini che oggi visita...

Accordi&Disaccordi - ospite il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su Nove venerdì 18 gennaio alle 22.45 : Ad “Accordi&Disaccordi” questa sera è il turno di Alfonso Bonafede: il ministro della Giustizia è ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove di Discovery Italia stasera, venerdì 18 gennaio alle 22.45. Il dibattito partirà, inevitabilmente, dalle polemiche suscitate dal video sulla cattura dell’ex terrorista Cesare Battisti e postato proprio sul profilo Facebook del Guardasigilli. E ancora, sul tavolo del talk politico ci sarà spazio ...

Stefan Löfven è stato confermato come primo Ministro della Svezia : Il leader del partito Socialdemocratico e primo ministro uscente della Svezia Stefan Löfven è stato confermato primo ministro dopo un accordo con i partiti di centro e di sinistra del parlamento. Dopo più di quattro mesi dalle elezioni, che non

Maltempo Catania : visita del Ministro della Difesa al 62mo reggimento Fanteria “Sicilia” : visita lampo del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al 62esimo reggimento Fanteria “Sicilia” di stanza a Catania. Il ministro, accolta dal comandante del reggimento, colonnello Aurelio Costa, è arrivata poco dopo le 11 alla caserma Sommaruga, dopo aver lasciato l’aeroporto di Comiso, dove aveva presieduto alla cerimonia di passaggio del sedime dell’aeroporto alla Regione siciliana e, in concessione, al comune di ...

Aeroporti : Comiso passa al Comune - Ministro Trenta 'Cittadino al centro della Difesa' : Palermo, 17 gen.(AdnKronos) - Ufficializzato questa mattina, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il passaggio dell'area dell'ex base Usa di Comiso (Ragusa) dal ministero della Difesa, alla Regione e quindi al Comune. "E' una giornata importantissima - ha detto il ministro - Og

Il Ministro della Difesa Trenta a Comiso : Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, oggi a Comiso per chiudere il processo di trasferimento di alcune aree dell'aeroporto, al Comune

Scozia - il piccolo Max andrà a San Siro. Il Ministro Bussetti raccoglie l'appello del papà : ... che devono dare un esempio a tutti su come ci si comporta e di come lo sport deve essere vissuto. Quella di sabato è un'occasione per dare un esempio positivo. Il lavoro che noi dobbiamo fare sui ...

Il Parlamento dell’Albania ha approvato il rimpasto di governo proposto dal primo Ministro Edi Rama : Il Parlamento dell’Albania ha approvato il rimpasto di governo proposto lo scorso dicembre dal primo ministro di centro sinistra Edi Rama. Ha votato a favore la maggioranza, mentre l’opposizione – formata dal Partito democratico, di centro destra, e dal Movimento

Battisti - il trofeo esibito : esposto della camera penale contro il Ministro Bonafede : "Non bisogna mai esibire un catturato". Lo sosteneva anche Salvini nel 2015. Ora la camera penale di Roma accusa il ministro...

Tor Vergata - la risposta del viceMinistro Fioramonti al professor Gruner : “Renderemo trasparenti i concorsi” : Carissimo professor Gruner, ho seguito con attenzione la vicenda che l’ha vista parte in causa, e ho letto con interesse la Sua lettera, che della vicenda riassume i passi salienti. Come certo saprà, da quando ho ricevuto l’incarico di sottosegretario e poi di viceministro con delega all’Università, mi sono impegnato affinché si facessero ulteriori passi in avanti per garantire trasparenza e meritocrazia nel reclutamento e nell’attività ...

Cesare Battisti - Alfonso Bonafede in tribunale? Il disastro del Ministro : chi non doveva esserci nel video : Esposto contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È l'annuncio della Camera Penale di Roma, secondo cui il video celebrativo per la cattura di Cesare Battisti pubblicato dal ministro della Giustizia grillino su Facebook lo scorso 14 gennaio violerebbe i diritti del detenuto eccellente. Il