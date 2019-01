Le parti inutili del corpo umano | ecco quali sono i ‘rifiuti dell’evoluzione’ che stanno

meteoweb.eu

: RT @Corriere: L’appendice serve? E i peli? Le 12 parti del corpo (falsamente) inutili - Monica_Bellini3 : RT @Corriere: L’appendice serve? E i peli? Le 12 parti del corpo (falsamente) inutili - franbellino : Nel corpo umano almeno 9 parti inutili, i 'rifiuti dell'evoluzione' - Salute & Benessere - Agenzia ANSA - infoitsalute : Nel corpo umano almeno 9 parti inutili, i 'rifiuti dell'evoluzione' - Salute & Benessere -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Quella più nota che conosciamo tutti è l’appendice, ma ledelche ‘non servono più‘diverse e alcune non le abbiamo nemmeno mai notate. A metterne in fila nove in una serie di tweet, poi ripresi da diversi siti statunitensi, è stata Dorsa Amir, antropologa evoluzionista del Boston College. Questi “rifiuti dell’evoluzione”, spiega l’esperta,definite “strutture vestigiali“, e di solitoriconducibili a funzioni del nostroche oggi, grazie all’evoluzione, nonpiù necessarie. E’ il caso del muscolo palmare lungo, che appare sul polso se si chiude la mano. “Serviva per muoversi più agevolmente sugli alberi – scrive Amir – ma ora il 14% della popolazione non ce l’ha neanche più“.Allo stesso modo è accaduto per il tubercolo di Darwin, ovvero un ispessimento ...