Francia,fiamme in stazione sciistica

Due persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite, 4 in modo grave, in un incendio scoppiato nella famosa localitàdi Courchevel, nelle Alpi francesi. Lesi sono sviluppate prima dell'alba in un edificio che ospita i dipendenti del villaggio di Courchevel 1850. Circa 60 le persone evacuate. Il ministro dell'Interno, Cristophe Castaner, ha offerto le sue condoglianze con un messaggio su Twitter, lodando l'operato dei vigili del fuoco.(Di domenica 20 gennaio 2019)