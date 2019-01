Che cosa è successo negli anni a Leonardo-Finmeccanica in Borsa?

Migranti - 170 morti in due naufragi I superstiti : meglio la morte Che la Libia Salvini : «Porti chiusi» - Cosa sappiamo : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Empoli - morto durante un fermo. Salvini : "Cosa dovevano fare - offrire cappuccio e brioChe?" : morto durante l'arresto a 31 anni, con le manette ancora ai polsi. È accaduto giovedì pomeriggio ad Empoli all'interno di un money trasfer della città, dove la polizia era intervenuta quando era stata segnalata la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione, che aveva cercato di farsi cambiare una banconota falsa ed era andato su tutte le furie davanti al rifiuto dei titolari del locale.All'arrivo degli agenti l'uomo, originario ...

Barbara D'Urso - una cosa mai vista in televisione : il faccia a faccia Che fa la storia a Domenica Live : Nella puntata di Domenica Live onda Domenica 20 gennaio, dalle ore 17.20, su Canale 5, Barbara D'Urso avrà un'ospite speciale. La padrona di casa della Domenica di Canale 5, per la prima volta, ...

Francesca Barra risponde al rapper Emis Killa : “L’educazione sessuale è una cosa seria. Dobbiamo far capire ai giovani Che il cunnilingus non è garanzia di non tradimento” : Quando si tratta di argomenti pruriginosi, La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24, non è secondo a nessuno. E stavolta l’argomento scelto è stata una frase del rapper Emis Killa secondo il quale chi non “pratica cunnilingus alla sua donna verrà certamente tradito”. A intervenire sul tema è stata Francesca Barra: “cunnilingus? Fra tutte le cose che si possono fare, non la metto fra le cose più ...

Fiona May : 'Spero Che mia figlia Larissa batta il mio record. Razzismo? Non è una malattia ma qualcosa Che si impara' : Ti consideri un'icona dello sport italiano? "Non mi considero un'icona, la cosa mi imbarazza anche un po'. Essere un'icona è un peso, sinceramente. Io sono Fiona May. Una persona che ha fatto ...

MotoGp – Dall’addio di Lorenzo alla sfida con Valentino Rossi - Dovizioso sincero : “ecco cosa mi manCherà di Jorge” : Andrea Dovizioso alla presentazione della nuova Desmosedici si auspica una stagione migliore rispetto a quella passata: le parole del pilota italiano Dopo tanta attesa, oggi sono state svelate le nuove Desmosedici. alla presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 hanno presenziato i due piloti ufficiali: Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlimpopoli, diventato un vero e proprio baluardo della scuderia di Borgo ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’attivismo dei fannulloni - Commentare, chiosare, sostenere la giusta causa senza fatica né esborso. Ma hashtag e meme, armi del contropote

Higuain Chelsea - Sarri : “Ho spiegato alla dirigenza cosa mi serve” : Higuain Chelsea Sarri – Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. alla vigilia della partita contro l’Arsenal tiene banco in casa dei Blues il mercato. Ma Sarri ha preferito non sbilanciarsi. -> Leggi anche Higuain Chelsea: accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra Higuain Chelsea […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Ho spiegato alla dirigenza ...

Bankitalia : Italia in recessione tecnica Che cosa significa : la video-analisi : La contrazione registrata nel terzo trimestre 2018 è proseguita per il periodo successivo. La stima di crescita per il nuovo anno scende allo 0,6%

HP richiama le batterie di 15 notebook a rischio di surriscaldamento. Ecco i modelli interessati e Che cosa fare : Se avete un notebook di HP acquistato fra dicembre 2015 e aprile 2018, collegatevi a questa pagina ufficiale e seguite la procedura indicata per controllare che la vostra batteria sia esente da problemi. Il produttore statunitense, infatti, ha avviato una procedura di richiamo ufficiale per 15 modelli di portatili delle famiglie ProBook, ZBook, Pavilion, Envy, x360 e HP 11. Il rischio riguarda il possibile surriscaldamento delle batterie. Non è ...

MasterChef 8 - Rita Dalla Chiesa e la proposta contro la carne in tv : cosa vorrebbe la conduttrice : Tanta l'attesa e altissime le aspettative per la prima puntata di Masterchef 8 Italia che ha visto l'esordio televisivo di Giorgio Locatelli tra i giudici veterani del cooking show di...

Uso di stupefacenti e leggi per contrastarlo. Cosa succede in Europa e con Che risultati : L’uso di stupefacenti e le leggi per contrastarlo, è uno di quei temi che spaccano talmente tanto l’opinione pubblica da essere facilmente silenziati. Scomodi per chi deve affrontarli, ma molto più scomodi – in realtà – che chi ne è protagonista o deve gestirli sul campo.Ogni legislatura fa registrare proposte e prese di posizione, in un senso o nell’altro. L’ultima firmata da un parlamentare del Movimento 5 stelle affronta la ...

Cosa succede quando cucini la carbonara con la pancetta al posto del guanciale? Lo mostrano i The Jackal nel nuovo spot di MasterChef : “Ogni volta che cucini male uno chef muore”. Il gruppo di videomaker e attori napoletani The Jackal firma il nuovo spot di Masterchef , mostrando Cosa succede quando si prepara una carbonara piena di ingredienti sbagliati (o non “ortodossi”). Le variazioni sul tema applicate a uno dei piatti più famosi della tradizione italiana, preparata da Gianluca Fru e Ciro Priello, sono infatti fatali per i giudici di Masterchef (da stasera la nuova ...

La vignetta di Makkox sul 14enne morto in mare con la pagella cucita in tasca è la sola cosa Che dovete vedere oggi : Una vignetta che ritrae un ragazzino, immerso nelle profondità del mare insieme a simpatiche creature marine e alla sua pagella scolastica: ecco il disegno realizzato da Makkox che racconta una storia dal triste epilogo. Il vignettista, infatti, ha rappresentato la vicenda di un migrante 14enne proveniente dal Mali e morto nell'aprile 2015, mentre cercava di attraversare il Mediterraneo su un barcone. Un totale di 58 vittime accertate e ...