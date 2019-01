Valle Aurina Valanga sul monte Spicco | morto ventenne di Valdaora

Montagna : valanga in Valle Aurina : Torna il pericolo valanghe in Alto Adige. Questa mattina l’allarme è scattato a Monte Spico, nell’area sciistica di Speikboden. La valanga si è staccata accanto alla pista Sonnklar del comprensorio della Valle Aurina. Sul posto il soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari di Campo Tures. Al momento non si hanno informazioni sull’eventuale presenza di persone sotto la valanga. L'articolo Montagna: valanga in Valle Aurina ...