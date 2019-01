Torino Nigeriano ucciso nei locali dell’ex Moi

Torino - passanti protestano per l’arresto di un nigeriano. Poliziotto sbotta : “Perché li difendete?” : Cinque tra poliziotti e militari questa mattina hanno arrestato un uomo nigeriano di 26 anni: le fasi dell'immobilizzazione, piuttosto violente, sono state però commentate con dure critiche dai passanti : "E' un essere umano anche lui".Continua a leggere

Torino - nigeriano arrestato in stazione. I passanti filmano e i poliziotti reagiscono : “Perché li difendete - a noi chi ci pensa?” : Un arresto alla stazione di Torino Porta Nuova. Tre agenti della Polfer e due militari in servizio di pattugliamento bloccano un uomo. Questo si divincola, si vivono attimi concitati. Una scena ripresa dai cellulari dei passanti, qualcuno si ferma e solidarizza con l’arrestato. Una donna fa notare: “E’ un essere umano anche lui”, una seconda: “Siete in cinque contro uno”. Osservazioni che fanno saltare i nervi ...