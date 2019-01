Tennis | jr | tre azzurrini avanti in attesa di Musetti e Biagianti

Il Tennista del Tc Bisenzio Capecchi brilla in due tornei a Trento : Ha conquistato il trofeo sui campi in veloce del circolo Ata Battisti e ha sfiorato l'impresa di bissare il successo sulla terra rossa del Ct Trento dove si è dovuto arrendere in finale

Tennis - Mick Lescure choc : ha venduto oltre 30 partite : Il Tennis è da sempre considerato uno degli sport più nobili e puliti ed è per questo che quando escono fuori notizie di doping o di partite vendute da parte dei giocatori il tutto fa ancora più clamore. Mick Lescure, Tennista francese di 25 ...

Tennis - Australian Open : Fognini batte Mayer - tre azzurri al terzo turno : MELBOURNE - Tris azzurro al terzo turno dell'Australian Open. Dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano nella terza giornata, avanza anche Fabio Fognini che supera Leonardo Mayer 7-6, 3, 6-3 7-6, 5,. Negli ...

Australian Open – Cilic stende Tomic in 3 set : il Tennista croato avanza ai trentaduesimi di finale : Marin Cilic ha vita facile contro Bernard Tomic: il tennista croato si impone in 3 set, sudando più del dovuto solo nell’ultimo periodo di gioco Bastano 2 ore e 5 minuti a Marin Cilic per staccare il pass dei trentaduesimi di finale degli Australian Open. Il tennista croato, attualmente numero 7 del ranking ATP nonché testa di serie numero 6 del torneo, ha superato Bernard Tomic (numero 88 ATP) in tre set, vinti con il punteggio di 6-2 / ...

Roger - Rafa e Nole - i tre egoisti che si sono presi tutto il Tennis : E quindi: il conto che abbiamo fatto dividendo in ere tennistiche gli ultimi 30 anni non lascia spazio al dubbio di aver vissuto un periodo eccezionale nella storia di questo sport. Nell'epoca ...

Come vedere in diretta streaming gli Australian Open 2019 di Tennis : Dopo aver vinto Wimbledon e gli US Open , il numero uno al Mondo vuole continuare la striscia vincente. Tra gli outsider occhi puntati sui 'giovani terribili', la nuova generazione del tennis ...

Tennis - clamoroso Andy Murray annuncia il ritiro in lacrime : “l’Australian Open potrebbe essere il mio ultimo torneo” [VIDEO] : Andy Murray ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal Tennis giocato a causa di un grave problema all’anca: prima però giocherà gli Australian Open Andy Murray ha annunciato che sarà costretto a ritirarsi ben prima di fine stagione. Il problema all’anca non dà tregua allo scozzese che giocherà gli Australian Open prima di capire il da farsi, quello australiano potrebbe anche essere l’ultimo torneo del 31enne: ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Tennis - gli Australian Open in diretta su Eurosport : oltre 300 ore live : Tutto pronto a Melbourne per il debutto del tabellone principale del primo Grande Slam dell’anno, in programma dal 14 al 27 gennaio. L'articolo Tennis, gli Australian Open in diretta su Eurosport: oltre 300 ore live è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan unica azzurra al secondo turno : Martina Trevisan è l’unica azzurra ad accedere al secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La Tennista di Firenze ha sconfitto in tre set la ceca Anastasia Zarycka ed ora se la vedrà con l’uzbeka Sabina Sharipova, testa di serie numero 30. Davvero tantissimi rimpianti per Martina Di Giuseppe, che gioca un’ottima partita contro l’ucraina Anhelina Kalinina, perdendo solamente al tiebreak del terzo set ...

Tennis - tornei : Seppi ok a Sydney - Chardy battuto in tre set : Il sudcoreano, testa di serie numero 6, cede per 7-5 6-3 alla wildcard australiana Rubin Statham, numero 279 del mondo, mentre Johnson, nono favorito del seeding, è battuto per 7-5 6-3 da Leonardo ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Andreas Seppi lotta e supera in tre set Jeremy Chardy. L’azzurro accede al secondo turno : Andreas Seppi “l’australiano” risponde presente. L’azzurro (n.37 del ranking), che ama giocare storicamente a certe latitudini, si è imposto con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 contro il francese Jeremy Chardy (n.36 del mondo) nel primo turno dell’ATP di Sydney (Australia). Una prestazione di grande carattere quella dell’altoatesino che ha dimostrato ancora una volta che quando c’è da lottare lui c’è. ...