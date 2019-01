Snowboard – Azzurri super nelle qualificazioni del PGS maschile di Rogla | Fischnaller col

Snowboard - PGS Rogla 2019 : Italia scatenata - sette azzurri agli ottavi! Fischnaller al comando : A Rogla (Slovenia) si sono disputate le qualificazioni del PGS, prova valida per la Coppa del Mondo di Snowboard. Alle ore 14.00 il tabellone a eliminazione diretta. MASCHILE – Italia monumentale! Addirittura sei azzurri qualificati al tabellone a eliminazione diretta. Roland Fischnaller chiude con il miglior tempo (1:05.65), Edwin Coratti è quarto a 0.47, Daniele Bagozza sesto a 0.52, Mirko Felicetti nono a 0.64, Aaron March decimo a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 gennaio : azzurri da sogno nello Snowboard - ora la discesa di Wengen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 19 gennaio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca con tantissimi eventi in programma, ci attende un’abbuffata di neve quasi senza eguali. Divertimento assicurato con lo sci alpino, andranno in scena due grandissime classiche: la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo (la seconda dopo quella di ieri) e la discesa maschile a Wengen. Chi riuscirà a imporsi ...

Snowboard - gli azzurri falliscono l’accesso alle finali di slopestyle a Laax : tutti i risultati : Italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle: Loris Framarin e Liviero per un pelo fuori dalla finale Snowboarder italiani sfortunati nelle qualificazioni dello slopestyle maschile di Laax, in Svizzera. Nicola Liviero e Loris Framarin hanno chiuso entrambi al tredicesimo posto le rispettive heat e sono rimasti per un pelo fuori dalle finali che si terranno venerdì 18. Il veneto ha totalizzato 47.25 nella run 2 della prima ...

Snowboard - la Nazionale di slopestyle freestyle in raduno sull’Alpe di Siusi : cinque gli azzurri convocati : Bertagna, Nakab, Lastei, Monteleone e Morone vanno a testare l’Alpe di Siusi, dove si terrà la prossima gara di slopestyle La Nazionale di slopestyle freestyle si ritroverà nella serata di mercoledì 16 gennaio sull’Alpe di Siusi per preparare la prossima gara di Coppa del mondo, la prima in Italia nella stagione per questa disciplina. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato Silvia Bertagna ed Elisa Nakab, più gli ...

Snowboard – Ochner e March secondi a Bad Gastein - le parole degli azzurri : Ochner/March secondi nel team event del PSL di Bad Gastein. Pisoni: “sei podi in sei gare del format con squadre diverse, siamo un grande movimento” Il PSL a squadre si conferma favorevole alla tradizione italiana in Coppa del mondo con il secondo posto di Nadya Ochner e Aaron March sulla pista austriaca di Bad Gastein. La coppia azzurra si è arresa nella big final ad Austria 1 di Benjamin Karl e Daniela Ulbing, completa il ...

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...

Snowboard - quattro azzurri superano le qualificazioni dello slalom parallelo di Bad Gastein : eliminato Coratti : L’Italia va forte nello slalom parallelo di Bad Gastein: March, Bormolini, Fischnaller e Bagozza superano le qualificazioni quattro italiani agli ottavi di finale dello slalom parallelo di Snowboard in corso a Bad Gastein. Hanno superato le qualificazioni, infatti, Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Daniele Bagozza, confermando l’ottimo livello di tutta la squadra già visto sia a Carezza che a Cortina, nelle ...

Snowboardcross - da oggi azzurri in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali di Solitude : Da questa sera fino a venerdì 11 gennaio la Nazionale italiana di Snowboardcross sarà in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali, che si svolgeranno a Solitude (Stati Uniti) da giovedì 31 gennaio a domenica 3 marzo. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato undici atleti per questo raduno. Al maschile saranno presenti Emanuel Perathoner, che ha trionfato nella seconda gara di Cervinia, Omar Visintin, che ha chiuso al secondo posto la ...

Snowboard - nove azzurri convocati per la tappa di parallelo a Bad Gastein : Sette uomini e due donne tra i convocati per la tappa di parallelo a Bad Gastein: preparazione a Sesto di Pusteria Ultimi giorni di preparazione a Sesto di Pusteria, poi da lì si parte per Bad Gastein, in Austria. Il gruppo di Coppa del mondo di parallelo si ritroverà insieme al tecnico Meinhard Erlacher e al suo staff nella serata di sabato 5 gennaio nella località altotesina e resterà un paio di giorni per lavorare in vista dello slalom ...

LIVE Snowboardcross Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin e Michela Moioli avanti tutta! Sette azzurri ai quarti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Dopo l’opening stagionale di ieri si torna subito a gareggiare con un’altra giornata che si preannuncia ricca di emozioni per l’Italia. In campo maschile Omar Visintin, dopo lo splendido secondo posto di ieri, proverà a salire nuovamente sul podio e migliorarsi ancora per centrare la vittoria. Al femminile ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Michela Moioli subito eliminata - sei azzurri ancora in corsa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

Snowboard – Gli azzurri del parallelo a lavoro in vista dello slalom di gennaio : Il gruppo di parallelo lavora in vista degli slalom di gennaio: in nove a San Vigilio di Marebbe Dopo i grandi risultati delle prime due tappe di Coppa del mondo, con il trionfo di Nadya Ochner a Carezza e quello di Roland Fischnaller a Cortina, il gruppo azzurro di parallelo resta in Italia e si trasferisce a San Vigilio di Marebbe per preparare i prossimi appuntamenti. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato nove atleti ...

LIVE Snowboard - PGS Cortina d’Ampezzo 2018 in DIRETTA : Nadya Ochner ci riprova - azzurri per il podio : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Ci si sposta da Carezza al fantastico scenario, in notturna, di Cortina d’Ampezzo: riflettori puntati sul PGS. L’Italia ci riprova davanti al pubblico di casa: dopo la prova strepitosa di due giorni fa Nadya Ochner, con il pettorale giallo di leader, va a caccia di un altro grandissimo risultato. Anche tra gli uomini ci sono ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni - quattro azzurri alle fasi finali : Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte ...